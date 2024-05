Les détails du nouveau centre WRC de Toyota commencent à émerger

En août dernier, la marque automobile japonaise a dévoilé son projet de construction d'un centre respectueux de l'environnement pour développer ses voitures de WRC et les véhicules routiers sur un nouveau site éloigné de l'usine de l'équipe à Jyvaskyla, en Finlande.

Les détails des plans de l'installation étaient limités lors de son lancement, mais les informations des médias finlandais YLE et Rallit.Fi permettant désormais d'en savoir plus sur le projet, qui a maintenant reçu un permis environnemental de la part du comité de construction et d'environnement de Jyvaskyla. Ce permis deviendra officiel le mois prochain s'il n'y a pas d'appel.

Selon les dernières informations, Toyota prévoit de construire une piste d'essai en asphalte de 800 mètres en plus d'une piste d'essai en terre de 1,2 km. Il y aura également un tremplin et un bassin d'eau spécialement construits à cet effet, ainsi qu'un bâtiment de service.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo de: Toyota Racing

Il est entendu que la piste d'essai sera limitée à 88 jours par an, dont 58 environ seront consacrés aux essais des voitures de rallye. Des shakedowns de voitures de rallye et de voitures d'essai seront effectués sur la piste. La zone de la piste d'essai sera également utilisée pour le développement des voitures et d'autres événements.

En dehors de la piste, l'équipe disposera d'une usine distincte où seront construites les Rally2 destinées à être vendues aux clients.

Réduire les émissions de CO2

Le centre de développement visera également à réduire les émissions de CO2 de l'ensemble des activités de Toyota en WRC grâce à des initiatives de décarbonisation et de réduction des émissions.

Il prévoit de compenser les émissions de carbone par "l'introduction de bâtiments en bois qui stockent le carbone, la protection des forêts par l'enrichissement de la biodiversité et la gestion continue du couvert végétal, ainsi que par des installations privées de production d'énergie et une mobilité utilisant l'hydrogène."

"Jyvaskyla a accueilli TGR-WRT au cours des huit dernières années et a joué un rôle important dans le succès que nous avons remporté", a déclaré Yuichiro Haruna, président de l'équipe Toyota WRC au moment du lancement.

"En réalisant notre nouveau centre de développement TGR-WRT ici à Jyvaskyla, nous voulons également être un bon voisin pour la communauté locale."