WRC

Elfyn Evans célèbre son titre mondial en WRC au Pays de Galles

Des milliers de fans se sont rassemblés pour célébrer le sacre d'Elfyn Evans en WRC.

Tom Howard

Publié: 16 oct. 2026, 11:59

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Photo de : Tom Howard

Elfyn Evans a reçu un accueil "surréaliste", alors que des milliers de fans se sont mobilisés pour célébrer le premier titre mondial d'un pilote de rallye britannique depuis 25 ans, dans la ville natale du Gallois.

Le nouveau champion du monde a parcouru les rues fermées à la circulation de Dolgellau au volant de sa Toyota GR Yaris Rally1, avec laquelle il a décroché le titre, sous les acclamations de milliers de fans qui ont bravé la pluie. Un événement spécial avait été organisé jeudi en son honneur.

Avant de rejoindre le centre de sa ville natale, Evans s'est rendu dans son ancien établissement scolaire, Ysgol Bro Idris, où il a rencontré les élèves et les enseignants plus tôt dans la journée.

Les célébrations se sont achevées lorsque Evans a conduit sa voiture de rallye jusqu'à une scène installée au centre-ville, sous les acclamations des fans et au son d'une chorale locale interprétant l'hymne national gallois. Le pilote s'est ensuite adressé à la foule rassemblée, a rencontré des supporters et signé des autographes, avant de faire le spectacle au volant de sa GR Yaris.

"J'étais évidemment un peu inquiet à cause de la météo. Les conditions ont été mauvaises, mais tout le monde a tenu bon jusqu'à la fin", a déclaré à Motorsport.com un Evans reconnaissant, qui rejoint désormais Colin McRae et Richard Burns parmi les trois pilotes britanniques sacrés champions du monde des rallyes.

"Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui sont venus et qui ont attendu jusqu'au bout, mais aussi toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement : le conseil de Gwynedd, tous les bénévoles, et une mention spéciale à Glenn Patterson, un ami, car sans lui, cela n'aurait certainement pas été possible."

"C'est encore un peu surréaliste et je ne peux qu'être reconnaissant envers tous ceux qui sont venus."

"Je suis sûr que ce sera [l'un des grands moments de ma vie]. Avoir la voiture Rally1 au centre-ville, juste devant la concession automobile de mon père [Gwyndaf], c'est incroyable."

Le Premier ministre du pays de Galles, Rhun ap Iorwerth, figurait parmi les personnalités venues assister aux célébrations.

"Devenir champion du monde n'est pas une mince affaire", a-t-il déclaré.

"Il a fait preuve d'une telle régularité et d'une telle qualité au fil des années. Il est passé tout près du titre, et nous avons ressenti sa déception année après année."

"J'avais le sentiment que cette année pouvait être la bonne. Aujourd'hui, nous voyons ce que cela représente, non seulement pour sa région natale, mais aussi pour l'ensemble du Pays de Galles. C'est un véritable champion, et un véritable héros ici aussi."

Evans et son copilote Scott Martin ont décroché leur premier titre en WRC à l'issue de ce qui est sans doute l'une des finales les plus spectaculaires de l'histoire du championnat. Le titre s'est finalement joué lorsque leur rival Oliver Solberg a été victime d'un spectaculaire accident à deux virages de l'arrivée de la dernière spéciale, lors d'un dénouement sous haute tension en Sardaigne.

La scène est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux, cumulant des millions de vues. Evans estime que cette exposition ne peut être que bénéfique pour le championnat, qui cherche à se développer et à toucher un nouveau public.

"Je pense qu'il aurait été difficile d'écrire un tel scénario pour un film, tant les événements se sont enchaînés. Il y a eu du suspense jusqu'au bout, donc c'est évidemment formidable pour le sport", a-t-il ajouté.

"Le sport doit être le grand gagnant de tout cela et, de mon côté, je ne m'en suis pas trop mal sorti non plus. J'espère simplement que cela aura des retombées positives pour le championnat."

Evans a eu peu de temps pour prendre la mesure de son exploit cette année, en raison d'un calendrier chargé qui l'a notamment conduit à reprendre, la semaine dernière, les essais de la Toyota conçue pour la réglementation WRC 2027.

"La vie est toujours bien remplie et il se passe toujours quelque chose, que ce soit à la maison ou dans le monde du rallye. La vie continue et je me tourne déjà vers la prochaine échéance", a-t-il ajouté.

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