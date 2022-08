Une erreur de son copilote à l'origine de la pénalité d'Evans

Charger le lecteur audio

Elfyn Evans a terminé la première étape du Rallye d'Ypres en troisième position, derrière les Hyundai de Thierry Neuville et d'Ott Tänak. Le Gallois avait pourtant pris les rênes du rallye un peu plus tôt dans la journée, dans l'ES2 précisément, lorsque son coéquipier Kalle Rovanperä a été victime d'une sortie de route l'ayant contraint à l'abandon.

Le Britannique a tenu bon en tête de course jusqu'en milieu d'après-midi, où une crevaison lente a dans un premier temps ralenti son rythme lors de l'ES6. Les intempéries tant craintes dans l'après-midi ne s'étant finalement pas matérialisées, Evans a donc dû remplacer son enveloppe endommagée par un pneu pluie, et terminer ainsi la journée avec trois types de gommes différents.

Handicapé par cette monte hétéroclite, le pilote Toyota a baissé de rythme jusqu'à rétrograder en troisième position, avant d'être sanctionné de dix secondes de pénalité pour avoir pointé au départ de la dernière spéciale avec une minute de retard. La faute à une erreur rarissime de son copilote, Scott Martin.

"Dans l'ensemble, cela n'a pas été une mauvaise journée mais la fin de l'après-midi a été un peu difficile", a concédé Evans à l'arrivée, le Gallois revenant dans un premier temps sur sa crevaison. "Nous avons été victime d'une crevaison lente sur la fin de la deuxième spéciale [de l'après-midi]. Des pierres aiguisées ont entaillé l'un de mes pneus, donc nous avons joué de malchance. Nous avons ensuite dû utiliser un pneu pluie [à la place] sur les deux dernières spéciales, et les sensations n'ont dès lors pas été bonnes. Cela a été un peu une galère pour finir la journée."

Malgré ses déboires du vendredi après-midi, Evans reste en lice pour la victoire au Rallye d'Ypres.

Rovanperä a repris la compétition

Quant à la pénalité dont il a fait l'objet, le Gallois se veut philosophe : "On va dire qu'il y a eu un petit dysfonctionnement au niveau de l'équipement du copilote. C'est une erreur malheureuse, mais s'il n'y en a qu'une tous les quatre ans ce n'est pas si mal." Evans reste ainsi confiant dans sa capacité à rattraper le terrain perdu sur Neuville et Tänak lors des deux prochaines journées de compétition. "Il reste encore un long chemin à parcourir, et la journée de demain [ce samedi] va être dense, donc nous devons continuer à apprendre et à prendre du plaisir sur les spéciales."

Malgré ses mésaventures du vendredi après-midi, Evans reste le pilote Toyota le mieux placé au classement provisoire, juste devant Esapekka Lappi, distancé à 37"3 du leader. Takamoto Katsuta évolue quant à lui en 18e position après avoir perdu plus de quatre minutes en raison d'un problème de boîte de vitesses hier matin.

Les concurrents ont repris la compétition ce samedi avec l'ES9, Reninge 1. Longtemps dans l'incertitude quant à la capacité de sa GR Yaris à être remise sur pied à temps, Kalle Rovanperä a finalement pu reprendre la route et a été le premier à s'élancer en WRC – l'ordre des départs reprenant le classement inverse de la première étape. Le Finlandais va ainsi pouvoir défendre ses chances et chercher à prendre des points lors de la Power Stage prévue demain.