ES8 à 11 - Rovanperä emmène un triplé Toyota

Au lendemain de la plus longue étape du week-end disputée principalement au nord d'Umeå, les 44 équipages encore en course ont cette fois mis le cap à l'ouest pour une boucle de trois spéciales, le tronçon d'Örträsk ayant été supprimé par les organisateurs en raison de la migration de troupeaux de rennes.

Sous un soleil radieux accompagné de températures avoisinant les -10 degrés, toutes les conditions ont été réunies ce samedi matin sur des spéciales aussi rapides que parfaitement enneigées. À l'image du premier passage dans le secteur chronométré de Långed (ES10) avalé à 131,99 km/h de moyenne, les hommes forts de la première journée ont trouvé les ressources pour augmenter à nouveau le rythme aux avant-postes.

Lancés dans une bataille à coups de dixièmes, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Thierry Neuville et Esapekka Lappi s'en sont donné à cœur joie lors de cette boucle matinale. Parti en tête ce matin, le pilote Hyundai Motorsport a toutefois eu du mal à contenir les assauts du clan Toyota Gazoo Racing. Contraint de manœuvrer après un tout-droit sur un carrefour de l'ES11, le Belge a finalement chuté du podium en fin de matinée pour pointer désormais à 15"1 du leader Rovanperä. Auteur du meilleur temps dans l'ES10, le Finlandais a bénéficié d'une position sur la route plus avantageuse que la veille, lui permettant de s'exprimer pleinement et de reprendre la tête face à ses coéquipiers.

Derrière ce quatuor de tête, Oliver Solberg n'a rien pu faire. En manque d'expérience au plus haut niveau pour son sixième départ dans la catégorie reine, le Suédois n'a pas eu la confiance nécessaire pour hausser son niveau. À bonne distance de la i20 N #2, les écarts se sont stabilisés dans la lutte pour la sixième place opposant Takamoto Katsuta aux pilotes M-Sport, Adrien Fourmaux et Gus Greensmith. Le Japonais conservant un net avantage proche de 40".

La deuxième étape se poursuit ce samedi à partir de 15h27 avec le second passage dans la spéciale de Brattby et ses 10,49 km. Le Rallye de Suède est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES8 : E. Evans

ES10 : K. Rovanperä

ES11 : C. Breen

WRC Rallye du Suède - Classement après l'ES11