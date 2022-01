ES12 & 13 - Ogier gagne son pari face à Loeb dans la neige

La troisième et avant-dernière étape du Rallye Monte-Carlo a pris fin ce samedi après-midi dans les Alpes- de-Haute-Provence. Après un passage par le regroupement de Digne-les-Bains et une zone de changement de pneus, sans assistance, les concurrents ont repris le chemin des spéciales avec un second passage dans les tronçons de Saint Jeannet-Malijai (ES12) et Saint Geniez-Thoard (ES13).

En place depuis le départ du rallye, la lutte pour la première place opposant Sébastien Ogier à Sébastien Loeb a atteint son apogée dans la treizième spéciale, redoutée en raison d'une portion totalement enneigée et verglacée (environ 5 km). Engagés dans une véritable partie de poker, les deux pilotes ont fait le même pari au départ de cette ultime spéciale en partant avec quatre slicks. Grâce à ce choix osé mais payant, le Gapençais a frappé fort au classement général en repoussant désormais l'Alsacien à plus de 21". Il a toutefois admis à l'arrivée qu'il avait pris cette décision quelques minutes avant le départ en voyant le "coup" tenté par Loeb.

Quatrième ce soir à 37"8 de Craig Breen, Kalle Rovanperä a réalisé une excellente performance tout au long de la journée. Inquiétant ce vendredi et relégué au neuvième rang, le Finlandais a apporté plusieurs "gros changements" à sa monture pour être plus en confiance et ses chronos se sont nettement améliorés, à l'image de ses meilleurs temps dans les ES12 et 13. Au cumul sur la troisième étape uniquement, il a même été le plus rapide. Bien calé dans le top 5 derrière son coéquipier, Takamoto Katsuta n'a pas connu la même réussite en lâchant plus de dix minutes dans un fossé, laissant ainsi sa place à Gus Greensmith accablé par les problèmes techniques ce samedi.

La journée a également été catastrophique pour Hyundai Motorsport, qui a bu le calice jusqu'à la lie. Après quelques chronos encourageants vendredi après midi, l'équipe sud-coréenne a accumulé les problèmes aujourd'hui. Handicapé par des émanations de carburant dans l'habitacle de sa i20 N, Oliver Solberg a perdu près de 40 minutes à la suite d'une sortie de route (ES10), les spectateurs l'ayant finalement aidé à reprendre la course. De son côté, Ott Tänak a subi deux crevaisons avant de heurter un talus (ES11) et de finalement renoncer quelques kilomètres plus loin. Meilleur représentant du team jusque là, Thierry Neuville a quant à lui sombré au classement général en raison de problèmes d'amortisseur.

La quatrième et dernière étape débute ce dimanche à partir de 8h45 avec la spéciale de La Penne-Collongues et ses 19,37 km. Le Rallye Monte-Carlo est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la journée

ES9 : E. Evans

ES10 : S. Ogier

ES11 : S. Ogier

ES12 : K. Rovanperä

ES13 : K. Rovanperä

WRC Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES13