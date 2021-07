ES14 & 15 - Rovanperä intouchable, Neuville prend le large

Sous des températures toujours aussi élevées avec un mercure dépassant les 30°C, la seconde boucle de la journée a repris avec les deux nouvelles spéciales de Peipsiääre (ES14) et Mustvee (ES15). Comme indiqué par les pilotes lors de la pause de mi-journée, le terrain "meuble" a souffert après le passage de la quarantaine de voitures encore en course, laissant même apparaître de nombreuses et profondes ornières.

Dans ces conditions cassantes, les pilotes du team Hyundai Motorsport ont misé sur un choix de pneus différent par rapport à leurs rivaux, en optant pour trois gommes soft et deux hard contre six soft pour Toyota et M-Sport. Cette différence n'est cependant pas venue troubler Kalle Rovanperä, qui a encore accru sa marge en tête du classement général (45"6). Prudent, le Finlandais l'a toutefois été un peu moins que Craig Breen, qui s'est contenté de "rester au milieu de la route" de son côté.

Revenu à 4"5 de Neuville à la mi-journée, Sébastien Ogier a bien mal débuté son après-midi en concédant 7"7 supplémentaires face au Belge. Après l'ES14 où il a avoué "ne pas avoir attaqué du tout", il n'a pris aucun plaisir dans les ornières de la spéciale suivante. Les mauvaises sensations du Français ont forcément redonné un peu d'espoir à Elfyn Evans, revenu à 16"9 de son coéquipier et de sa quatrième position.

Sur ces routes défoncées, Ott Tänak a finalement été le seul pilote à ne pas se poser de question en signant deux nouveaux meilleurs temps, portant ainsi son total à cinq scratchs sur la seule journée d'aujourd'hui.

La seconde boucle se poursuit à partir de 16h34 (en France) avec le deuxième passage dans la spéciale de Raanitsa. Le Rallye d'Estonie est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES14 : O. Tänak

ES15 : O. Tänak

Rallye d'Estonie - Classement après l'ES15