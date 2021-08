ES7 & 8 - Neuville donne le ton, Breen s'accroche

Cette première longue journée du Rallye d'Ypres s'est terminée sous les dernières lueurs du soleil en Belgique avec la spéciale de Kemmelberg, le second passage dans Zonnebeke (ES8) étant finalement annulé pour des raisons de sécurité.

Devancé dans les trois premières spéciales par ses coéquipiers, Thierry Neuville a pris son temps avant d'hausser le rythme et d'aligner les meilleurs temps tel un métronome. Invaincu lors de la seconde boucle, le Belge a grappillé au fil des spéciales de précieux dixièmes face à son plus proche adversaire, Craig Breen. Annoncés comme les principaux favoris de par leur expérience sur les routes flamandes, les deux pilotes Hyundai Motorsport ont répondu présent, l'Irlandais ne cédant du terrain qu'en fin de journée pour rentrer ce soir à Ypres avec 7"6 de retard. À plus de 30" du leader, le match pour la dernière marche du podium a fière allure avec Tänak, Rovanperä, Evans et Ogier regroupés en 8"4.

Même s'il a confirmé que le travail avec Keaton Williams se passait bien, Takamoto Katsuta a souffert sur les spéciales flamandes ce vendredi. Incapable de se mêler à la lutte aux avant-postes à l'image des derniers rallyes, le Japonais n'a pas eu les arguments pour viser mieux que sa septième position à plus d'une minute du leader. De son côté, Pierre-Louis Loubet n'a pas été épargné. Après une erreur dès l'ES2, le Corse s'est vite retrouvé esseulé au huitième rang après une crevaison dans l'ES6. Grands perdants de la journée, les pilotes M-Sport ont fauté tour à tour dans la première boucle. Si Greensmith reprendra la course ce samedi, l'équipe Britannique a confirmé l'abandon définitif de Fourmaux.

La deuxième journée débute ce samedi à partir de 9h11 avec la plus longue spéciale du week-end, Hollebeke et ses 25,86 km. Le Rallye d'Ypres est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES1 : O. Tänak

ES2 : C. Breen

ES3 : C. Breen

ES4 : T. Neuville

ES5 : T. Neuville

ES6 : T. Neuville

ES7 : T. Neuville

ES8 : Annulée

Rallye d'Ypres-Belgique - Classement après l'ES8