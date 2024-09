Evans finalement devant Tänak au Chili, Fourmaux pénalisé mais rapide

Après une matinée marquée par la crevaison de Sébastien Ogier, la seconde boucle de ce vendredi au Rallye du Chili a été dominée par les Français, tandis qu'Ott Tänalk a pris la tête à Elfyn Evans.

La spéciale de Pulperia avait été annulée en début de journée après le passage des trois premiers, mais cette fois les spectateurs se sont tenu à carreau et tous les concurrents ont pu la boucler à vitesse de course. Il est d'ailleurs à noter que les instances vont réajuster les temps forfaitaires attribués aux pilotes qui n'ont pas pu fixer de chronos compétitif en ES1 sur la base des temps réalisés lors de cette ES4.

Avec l'évaporation de l'humidité du matin, c'est encore plus de poussière qui est soulevée au passage des Rally1. Pas de quoi faciliter la tâche de l'ouvreur Thierry Neuville donc, qui n'a signé que le sixième temps, à 13"9 d'un Ogier clairement en mode attaque pour tenter de revenir dans le match après son problème matinal, l'octuple champion WRC repoussant toute concurrence à une demi-douzaine de secondes ou plus. Le Français a ainsi devancé Ott Tänak de 5"9 et Elfyn Evans de 10"5.

Deuxième du rallye avant le début cette spéciale, Kalle Rovanperä a payé une erreur sur le parcours : si sa petite sortie au large a eu lieu a assez faible vitesse, le double champion du monde a tout de même perdu plus de 15 secondes sur Ogier et surtout cinq sur le leader Evans. Spéciale décidément difficile pour le contingent finlandais puisqu'Esapekka Lappi a de son côté subi une délamination à l'arrière droit et a conclu la spéciale à 27 secondes de la meilleure marque.

Comme durant la matinée, la courte spéciale de 13,34 km constituant le menu de l'ES5 a été le théâtre d'un hiérarchie resserrée, les huit premiers se tenant en 6"5, avec un nouveau temps scratch pour Ogier. En revanche, Neuville a continué à subir sa position d'ouvreur, au volant d'une Hyundai dont il peine à comprendre la tenue de route, relégué qu'il a été à dix secondes de la marque réalisée par la Toyota. Profitant de son meilleur rythme par rapport à un Evans plus en dedans, Tänak s'emparait de la tête du rallye.

Malheureusement, Fourmaux a pointé six minutes en retard au départ de cette ES5 en raison d'un problème d'alternateur, durant la réparation duquel l'équipage a endommagé un tuyau, causant donc une alerte de pression hydraulique. Il a donc écopé, comme le règlement le prévoit, d'une pénalité de temps d'une minute. Dommage pour le Français qui a par ailleurs réalisé une très bonne spéciale, avec le second temps à seulement 0"2 de la marque de son compatriote.

Fourmaux signe son 10e scratch en carrière

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo de: Red Bull Content Pool

La journée s'est achevée par le morceau de bravoure de San Rosendo, sur un parcours détérioré par les multiples passages du matin. Ces 23,32 km n'ont décidément pas été tendres avec Ogier qui n'a pas pu exprimer tout son potentiel lors de cette ES6, la faute à un souci très précoce de système hybride. Malgré tout, il a signé le second temps de la spéciale.

C'est à Fourmaux qu'est revenu le scratch, le pilote M-Sport signant une excellente spéciale et terminant la journée à 1'01, ce qui accentue d'autant plus les regrets face aux problèmes avant la spéciale précédente et la pénalité subie en conséquence. En s'offrant le troisième temps, Evans a regagné du temps sur Tänak, réduisant donc l'écart à 0"4 avant les deux journées restantes dans ce rallye, pendant qu'un Rovanperä loin d'être largué mais clairement pas dans à l'aise demeure une menace à 7"1.

Quatrième de la spéciale, le très sérieux Pajari est en lice pour le podium, voire mieux, à seulement 9"3 de la tête, tout comme Grégoire Munster, qui pointe à 10"7 secondes pour ce qui est jusqu'ici sa meilleure journée de la saison, en dépit d'une petite crevaison pour le Luxembourgeois dans les derniers kilomètres de cette ES6.

Neuville a lui terminé la journée en accusant un retard de plus de 30 secondes sur son équipier et rival pour le titre, avant une journée qui devrait être un peu plus clémente pour lui ce samedi.

Dans la nuit, les commissaires ont toutefois revu l'allocation forfaitaire des temps pour la première spéciale, rendant la tête du rallye à Elfyn Evans pour trois secondes devant Ott Tänak.

Scratchs du vendredi ES1 19,72 km Pulperia 1 S. Ogier ES2 13,34 km Rere 1 E. Evans ES3 23,32 km San Rosendo 1 K. Rovanperä ES4 19,72 km Pulperia 2 S. Ogier ES5 13,34 km Rere 2 S. Ogier ES6 23,32 km San Rosendo 2 A. Fourmaux

Rallye du Chili - Classement après l'ES6

PILOTE VOITURE TEMPS/ÉCART 1 E. Evans Toyota 58'3"9 2 O. Tänak Hyundai +3"0 3 K. Rovanperä Toyota +10"1 4 S. Pajari Toyota +12"2 5 G. Munster M-Sport Ford +13"7 6 T. Neuville Hyundai +33"3 7 E. Lappi Hyundai +39"1 8 A. Fourmaux M-Sport Ford +1'02"2 9 S. Ogier Toyota +1'27"9