Evans "très frustré" de perdre son podium après une erreur

Le pilote Toyota Gazoo Racing était pourtant bien placé pour empocher de précieux points, puisqu'il occupait la troisième place derrière son coéquipier Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, tous deux engagés sur des programmes partiels en WRC cette année.

Après avoir remporté la première spéciale du jour, Elfyn Evans a imposé un rythme effréné dans le fameux tronçon enneigé de Saint Geniez-Thoard avant de mal juger un virage à droite sur une portion d'asphalte sec. Sa Yaris s'est alors plantée sur un talus en s'arrêtant sur le flanc d'une colline, obligeant même la spéciale à être mise sous régime de drapeau rouge. Finalement, un groupe de spectateurs a aidé à remettre la voiture sur la route, mais le mal était fait. Le Gallois a terminé la journée en 26e position au classement général, avec un retard supérieur à 20 minutes sur la tête du classement général.

"C'était assez frustrant, ça se passait plutôt bien jusque- là", a déclaré Evans à Motorsport.com. "C'était une bonne matinée dans l'ensemble et évidemment je me débrouillais bien dans cette spéciale aussi, et je me suis fait surprendre. J'avais des informations dans mes notes pour dire qu'il n'y avait pas de visibilité, mais il [le virage] a semblé sortir de nulle part et j'ai freiné trop tard."

Evans a rendu hommage à un groupe d'environ 20 spectateurs qui ont pu l'aider à récupérer la voiture, au prix d'un bel effort collectif, pour lui permettre de continuer l'épreuve.

"C'était une position difficile et merci à tous ces gars [les spectateurs] pour toute leur aide et ils ont été vraiment bons pour être honnête", a-t-il ajouté. "Nous nous sommes remis en route mais évidemment le mal était fait".

Evans va maintenant se concentrer sur la navigation à travers les trois spéciales programmées dimanche matin avant la Power Stage de Briançonnet-Entrevaux, où il espère sauver quelques points au championnat face notamment à ses principaux adversaires Craig Breen et Kalle Rovanperä, respectivement troisième et quatrième du classement général.