Résumé de spéciale
WRC Rallye de Suède

Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

Elfyn Evans est aux commandes du Rallye de Suède vendredi midi, au terme d'une matinée marquée par la grosse chaleur d'Oliver Solberg.

Basile Davoine
Mis à jour:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo de: Toyota Racing

La première boucle du Rallye de Suède a permis à Elfyn Evans de s'installer aux commandes de l'épreuve. Le Gallois a réalisé une matinée solide, alors que Toyota continue de dominer le plateau. 

Sur l'ES2, la plus longue spéciale de la journée, les écarts ont commencé à se creuser sur une route piégeuse. Sans les traditionnels hauts murs de neige pour s'appuyer, les pilotes devaient composer avec une couche de neige parfois fine et une trajectoire qui se dégradait passage après passage.

Ouvreur, Oliver Solberg a payé ce contexte délicat : une petite erreur dans un virage serré, où il a ensuite calé, lui a coûté environ cinq secondes. Elfyn Evans en a profité pour signer le scratch, reprenant 9"4 au Suédois pour s'emparer des commandes du rallye. Derrière lui, Thierry Neuville a limité les dégâts à 8"2, moins bien toutefois que Takamoto Katsuta à 5"9 et Sami Pajari à 6"9.

En revanche, Adrien Fourmaux a concédé 20"5 sans explication claire à l'arrivée, tandis que Martins Sesks a vu ses espoirs lourdement compromis par une double crevaison. Une situation étonnante d'autant que sur une autre Ford Puma M-Sport, Lorenzo Bertelli a lui aussi connu une crevaison inexpliquée en ligne droite. 

Solberg encore miraculé !

Dans l'ES3, Oliver Solberg est passé tout près de la correctionnelle. Coupable d'une grosse erreur, il a traversé un banc de neige avant d'en ressortir presque miraculeusement, seulement ralenti par une crevaison. Mais le répit a été de courte durée puisque quelques centaines de mètres plus loin, une seconde faute aurait pu aussi coûter cher. Un deuxième avertissement à peu de frais, après celui reçu au Rallye Monte-Carlo le mois dernier.

 

Elfyn Evans n'en demandait pas tant. Auteur d'un nouveau scratch, il a infligé 31"9 à Oliver Solberg. La spéciale a également piégé Thierry Neuville, parti à la faute dans un mur de neige. Pare-brise totalement embué, le Belge a finalement réussi à repartir mais a concédé plus d'une minute. Takamoto Katsuta, malgré une petite erreur dans le même virage, a limité la casse et ne termine qu'à cinq secondes d'Elfyn Evans.

Lire aussi :

Plus courte avec un peu plus d'une dizaine de kilomètres au programme, l'ES4 n'a pas bouleversé la hiérarchie. Oliver Solberg a signé son premier scratch du week-end. Elfyn Evans, toutefois, a parfaitement maîtrisé la situation. En ne cédant que 1"2, le Gallois a conservé un contrôle sur le rallye à l'issue de la boucle.

Solide et régulier, Takamoto Katsuta a confirmé sa belle entame et s'est installé au deuxième rang du classement général. Elfyn Evans boucle la matinée avec 14"5 d'avance sur le Japonais, tandis que Sami Pajari pointe à 23"3. Adrien Fourmaux est sixième à 36"4. 

Enfin, la série noire s'est poursuivie pour les Ford, victimes de nouvelles crevaisons, mais Martins Sesks est tout de même parvenu à gagner l'arrivée de la boucle après avoir flirté avec l'abandon. 

scratchs du vendredi matin
ES2 27,55 km Bygdsiljum 1 United Kingdom E. Evans
ES3 20,51 km Andersvattnet 1 United Kingdom E. Evans
ES4 11,53 km Bäck 1 Sweden O. Solberg

Rallye de Suède - Classement après l'ES4

Pos. Pilote Voiture Temps / écart
1 United Kingdom E. Evans Toyota 35'55"8
2 Japan T. Katsuta Toyota +14"5
3 Finland S. Pajari Toyota +23"3
4 Finland E. Lappi Hyundai +34"9
5 Sweden O. Solberg Toyota +36"3
6 France A. Fourmaux Hyundai +36"4
7 Belgium T. Neuville Hyundai +1'37"4
8 Ireland J. Armstrong Ford M-Sport +1'43"8
9 Ireland J. McErlean Ford M-Sport +2'31"4

