Evans : Les notes sur smartphone ? Presque aussi bien que d'habitude !

Lors de trois des quatre spéciales de ce vendredi après-midi, Elfyn Evans a dû composer avec des notes d'un format particulier. En effet, après avoir oublié de reprendre son carnet de notes suite à un passage à un point de contrôle en fin de sixième spéciale, son copilote Scott Martin a dû faire avec les moyens du bord et se contenter d'une copie de ces notes sur son téléphone portable pour donner le "la" au Gallois.

En fin d'ES6, il y a eu un embouteillage au point de contrôle quand Martijn Wydaeghe, le copilote de Thierry Neuville, premier pilote Rally1 dans l'ordre de départ, a dû sortir de la Hyundai pour discuter avec les officiels. Le problème n'était pas résolu quand Evans est arrivé et c'est Martin qui est à son tour sorti pour discuter avec les officiels. C'est à ce moment-là, comme l'ont révélé plus tard des images filmées par le WRC, qu'il a posé son carnet de notes sur la table et a ensuite oublié de le reprendre.

Une fois que l'équipage a réalisé que les notes n'étaient plus là, Martin a sorti un portable sur lequel se trouvait une version numérique de ces notes, que le copilote vétéran garde toujours en cas de problème mais qu'il n'avait jamais utilisées jusqu'ici. En dépit de cette configuration inhabituelle et d'un écran de portable réduit, Evans a été impressionné par la façon dont son partenaire a géré la chose.

"J'ai été très surpris de voir à quel point il se débrouillait bien, pour être honnête", a déclaré Evans à Motorsport.com. "Il y a bien sûr eu quelques hésitations lorsque le téléphone ne faisait pas ce qu'il voulait, mais sinon, ce n'était pas dérangeant et c'était presque aussi bien que d'habitude."

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Martin a reconnu avoir paniqué au moment où il s'est rendu compte de l'erreur, mais il était heureux d'avoir un plan de secours et s'est étonné lui-même de la façon dont il a fait face à la situation. "Je me suis dit qu'un jour, je pourrais me retrouver dans une situation où je ne les aurais pas [les notes] ou qu'elles auraient été perdues", a déclaré Martin à Motorsport.com.

"On n'arrête jamais d'apprendre et de penser à des moyens de se couvrir. Je dis souvent qu'il faut s'attendre à l'inattendu et essayer d'avoir un plan de secours. Toutes ces années passées à les scanner et à les conserver sous forme numérique ont porté leurs fruits."

"Je ne savais pas comment ça allait se passer. Mes yeux commençaient à fatiguer un peu, surtout lorsque vous regardez des écrans numériques. Je me suis surpris moi-même. Je m'inquiétais de toutes sortes de choses, comme de m'assurer que le téléphone était en mode avion et de penser à toutes les fonctions du téléphone que l'on n'utilise pas vraiment. Je n'avais rien pour me distraire, aucune notification n'apparaissait."

Lorsqu'il lui a été demandé si le système pourrait être l'avenir pour les copilotes, alors que certains utilisent déjà des tablettes numériques, Martin a ajouté : "Je ne pense pas que ce soit l'avenir, je préfère encore le papier et le crayon."

En dépit d'un sauvetage de meubles concernant les notes, l'après-midi de vendredi n'a pas été de tout repos pour Evans qui a crevé dans la septième spéciale et a terminé la journée huitième, à 1'43 de Kalle Rovanperä, dans un Rallye du Portugal jusqu'ici très serré en tête.

Avec Tom Howard