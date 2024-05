Rovanperä et Ogier séparés par une seconde au Rallye du Portugal

Une fois n'est pas coutume, la boucle de l'après-midi n'a pas débuté de la même façon que celle de la matinée puisque c'est Lousa (12,28 km) qui était le théâtre de la sixième spéciale. Leader du WRC avant l'épreuve, Thierry Neuville a poursuivi son travail d'ouvreur sur les pistes lusitaniennes. Même s'il a, à nouveau, affiché un rythme intéressant dans ces conditions, le balayage a été plus influent.

Sébastien Ogier s'est offert son premier scratch, avec 1"1 d'avance sur Kalle Rovanperä. Le Finlandais, dans le même temps, prenait la tête du rallye face à son équipier Takamoto Katsuta qui pointait à 4"5 du Français sur cette spéciale. Dani Sordo et Ott Tänak étaient intercalés, respectivement à 2"2 et 3"5 de l'octuple Champion du monde.

L'écart s'est encore resserré entre les trois Toyota de tête dans l'ES7 (Gois, 14,30 km), mais c'est bien Sordo qui s'est offert un nouveau scratch ce vendredi, lui permettant de revenir également à 4"4 de la tête de l'épreuve à ce stade. La grande victime de cette spéciale a été Elfyn Evans : le Gallois, déjà en manque de rythme et de sensation depuis le début de la journée, a vu son copilote Scott Martin oublier de reprendre son cahier de notes, posé sur la table des officiels lors d'un passage à un point de contrôle, et devoir lui annoncer en regardant une copie de celles-ci sur son téléphone portable pour le reste de la journée. Surtout, le plus coûteux a évidemment été sa crevaison qui lui a fait perdre, au total, 38 secondes sur Sordo.

L'ES8 (Arganil, 18,72 km) n'a pas été moins serrée puisqu'entre l'auteur du scratch, Rovanperä, et le troisième, Katsuta, il n'y avait que 0"8. Juste de quoi permettre à Tänak de s'intercaler à 0"1 du Finlandais. Ogier a signé le quatrième temps à 2"5, malgré une perte de l'hybride en pleine spéciale, et Sordo le cinquième à 4"1. Neuville a cette fois été repoussé à 6"6 dans une après-midi mois facile pour le pilote Hyundai.

L'ultime spéciale de la journée (Mortágua, 18,15 km) a vu Ogier signer le meilleur temps avec une grosse attaque de sa part qui lui a permis de prendre l'avantage sur Tänak et Katsuta au général, et de revenir à une seconde pile de son équipier Rovanperä. Le classement général demeure toutefois serré puisque ces quatre pilotes se tiennent en 5,4 secondes alors qu'il reste 13 spéciales à parcourir. Neuville a connu une après-midi moins faste puisqu'il termine la journée à 18,1 secondes ; malgré ses scratchs du jour, Sordo a lui aussi glissé, pointant à 17,9 secondes.

Scratchs du vendredi

ES2 Mortágua 1 18,15 km T. Katsuta ES3 Lousa 1 12,28 km D. Sordo ES4 Gois 1 14,30 km D. Sordo ES5 Arganil 1 18,72 km T. Neuville ES6 Lousa 2 12,28 km S.Ogier ES7 Gois 2 14,30 km K. Rovanperä ES8 Arganil 2 18,72 km D. Sordo ES9 Mortágua 2 18,15 km S.Ogier

Rallye du Portugal - Classement après l'ES9