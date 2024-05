Le programme du Rallye du Portugal 2024 : spéciales, horaires, engagés

Parcours et horaires du Rallye du Portugal 2024

Après un shakedown organisé en matinée le jeudi 9 mai, le Rallye du Portugal débutera véritablement en soirée avec la toute première spéciale de l'épreuve. Suivront, vendredi, deux boucles de quatre spéciales pour la première journée, puis une journée de samedi à neuf spéciales avec deux boucles qui s'achèveront par une courte spéciale en soirée. Dimanche, le "Super Sunday" sera composé de quatre spéciales. Au total, il faudra parcourir 337,04 km chronométrés sur ces trois jours.

Jeudi 9 mai 2024 ES1 20h05 SSS Figueira da Foz 2,94 km Vendredi 10 mai 2024 ES2 9h05 Mortágua 1 18,15 km ES3 10h35 Lousa 1 12,28 km ES4 11h35 Gois 1 14,30 km ES5 12h35 Arganil 1 18,72 km ES6 15h05 Lousa 2 12,28 km ES7 16h05 Gois 2 14,30 km ES8 17h05 Arganil 2 18,72 km ES9 18h35 Mortágua 2 18,15 km Samedi 11 mai 2024 ES10 09h05 Felgueiras do Minho 1 8,81 km ES11 10h05 Montim 1 8,69 km ES12 11h05 Amarante 1 37,24 km ES13 12h35 Paredes 1 16,09 km ES14 15h35 Felgueiras do Minho 2 8,81 km ES15 16h35 Montim 2 8,69 km ES16 17h35 Amarante 2 37,24 km ES17 19h05 Paredes 2 16,09 km ES18 20h05 Lousada 3,36 km Dimanche 12 Mai 2024 ES19 8h05 Cabeceiras de Basto 1 19,91 km ES20 9h35 Fafe 1 11,18 km ES21 10h35 Cabeceiras de Basto 2 19,91 km ES22 13h15 Fafe 2 (PS) 11,18 km

Les engagés en Rally1 au Rallye du Portugal

Neuf concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1, puisque Toyota engage une armada de quatre Yaris. Ce sera d'ailleurs la première fois cette saison que Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä, par ailleurs vainqueurs des deux derniers rallyes en date, seront engagés sur le même rallye. Chez Hyundai, la troisième i20 N Rally1 est cette fois-ci confiée à Dani Sordo.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 69 Kalle Rovanperä Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1 6 Dani Sordo Cándido Carrera Hyundai i20 N Rally1

Les Français en lice

Adrien Fourmaux (M-Sport)

Adrien Fourmaux aborde le Rallye du Portugal à la 3e place du classement. Photo de: M-Sport

"Le Rallye du Portugal est un rallye vraiment célèbre et spectaculaire ! Les routes sont toutes situées au milieu des montagnes, elles sont donc très techniques et nous avons en temps normal des conditions très difficiles avec des températures assez élevées. C'est très exigeant pour les voitures et les équipages."

"C'est la quatrième fois que je viens au Portugal. J'aime beaucoup ce rallye, surtout lorsque vous terminez la Power Stage à Fafe et qu'il y a énormément de fans qui vous suivent. J'ai hâte de profiter de l'atmosphère et j'espère obtenir un autre bon résultat."

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier sort d'une victoire au Rallye de Croatie ! Photo de: Red Bull Content Pool

"Je suis très heureux de retourner au Portugal après une année d'absence. C'est un pays dont je garde beaucoup de bons souvenirs, peut-être un peu plus à l'époque où le rallye se déroulait dans le sud plutôt que dans le nord. Quoi qu'il en soit, l'atmosphère y est toujours excellente et je m'en réjouis."

"C'est un rallye où nous ne devrions pas être désavantagés par notre position de départ, et peut-être même que cela pourrait nous avantager un peu - mais il est trop tôt pour le dire avec certitude, car il peut aussi parfois y avoir de fortes pluies. Ce sera la première fois que je roulerai sur terre depuis un certain temps, mais nos essais se sont bien déroulés [il y a deux semaines] et j'ai hâte d'être au rallye."

Les derniers vainqueurs du Rallye du Portugal

Kalle Rovanperä est le double tenant du titre au Portugal. Photo de: Toyota Racing