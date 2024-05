Evans pas emballé par les premiers tests du prototype Rally1 2025

Elfyn Evans a eu un bref aperçu de l'avenir lorsqu'il a piloté une Toyota GR Yaris modifiée lors dune séance d'essais organisée en prélude du Rallye de Croatie, le mois dernier. Les images capturées par des fans ont montré la GR Yaris avec une aérodynamique revue, notamment au niveau de l'aileron arrière, qui semble être conforme à la réglementation 2025 proposée par la FIA. Toyota est la seule équipe à avoir tenté de produire et de tester un prototype 2025.

La FIA a l'intention de réduire les performances des voitures de Rally1 pour la saison prochaine en supprimant la puissance hybride et en réduisant l'aérodynamique et les restrictions d'air, afin de les rapprocher des Rally2. Cette mesure, combinée à la proposition d'un kit de mise à niveau pour les voitures de Rally2, devrait permettre d'élargir le nombre de concurrents qui pourront se battre dès l'année prochaine pour les premières places.

Les équipes et les pilotes du WRC se sont fortement opposés à la nouvelle réglementation, les premiers demandant que les règles actuelles soient maintenues jusqu'à la fin de l'année 2026.

Lorsqu'on lui a demandé son avis sur la voiture après les essais, Evans n'a pas mâché ses mots, déclarant qu'elle était "conforme aux attentes", avant de développer davantage. "Je peux vous dire que ce n'était pas très excitant", a-t-il déclaré. J'ai commencé et terminé mon run, donc je suppose que si c'est votre définition de la conduite, alors j'imagine que c'était le cas."

À la question de savoir si c'est la bonne direction pour le WRC l'année prochaine, il a répondu : "Mon opinion est très claire."

Il semblerait que la FIA travaille sur un compromis avec les équipes concernant le règlement technique 2025, qui pourrait être communiqué aux parties prenantes ce mois-ci, avant la réunion du Conseil mondial du sport automobile de juin. Andrew Wheatley, directeur du Rallye à la FIA, a donné plus de détails sur les changements de règles proposés pour 2025 lors d'une table ronde avec les médias en Croatie.

"Au début du processus quinquennal du Rally1, il était très clair que l'élément hybride était un contrat de trois ans, et c'est ce que nous avons avec [le fournisseur] Compact Dynamics, mais nous ne changeons pas le concept du Rally1", a-t-il déclaré. "La seule discussion que nous avons sur la modification du Rally1 concerne l'aileron arrière. Nous voulons enlever un plan de l'aileron arrière, nous garderons le plan supérieur. Les changements concernent la moitié de l'aileron, la suppression de l'unité hybride et la compensation de la différence de poids, ce qui signifie un restricteur plus petit, de sorte que le rapport poids/puissance est annulé."