Toyota nomme Ogier et Rovanperä pour les points au Portugal

Les constructeurs peuvent nommer jusqu'à trois équipages pour marquer des points en WRC. Chez Toyota, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta disputent toute la saison tandis que Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä disputent chacun une saison partielle. On a ainsi vu Ogier au Monte-Carlo et en Croatie et Rovanperä en Suède et au Kenya, ce qui signifie qu'il y avait à chaque fois trois Yaris engagées.

Au Rallye du Portugal, le constructeur japonais aura quatre voitures au départ, ce qui l'a contraint à choisir parmi trois de ses pilotes pour inscrire des points chez les constructeurs. Toyota a ainsi nommé Evans, Rovanperä et Ogier, ce qui signifie que Katsuta pourra ne se battre que pour les points au championnat pilotes, même s'il dispute l'intégralité de la saison.

Le Japonais voit plutôt cette solution favorablement puisqu'elle lui retire une certaine pression. "Le Portugal est naturellement mon rallye préféré et je vais faire de mon mieux", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je ne marque pas de points pour l'équipe donc il n'y aura pas de stress et de pression."

"Je vais essayer de faire de mon mieux. Mon principal objectif est de monter sur le podium parce que j'ai fini deux fois quatrième là-bas. Si le rythme est vraiment là tout le week-end, je vais attaquer autant que possible."

Sébastien Ogier et Vincent Landais restent sur un succès en Croatie Photo de: McKlein / Motorsport Images

Jari-Matti Latvala a fait du titre des constructeurs le principal objectif en début d'année, mais le nouveau barème empêche de faire de grosses différences, Toyota n'ayant que sept points d'avance sur Hyundai actuellement. Il compte sur la présence des deux Champions du monde que sont Ogier et Rovanperä pour faire le plein de points.

"Ce sera fantastique d'avoir nos quatre pilotes au Portugal", a déclaré le patron de l'équipe. "Cette année, nous voulions les réunir sur au moins un rallye et c'était une opportunité pour le faire. Avec le nouveau barème, c'est difficile de faire de grosses différences au championnat constructeurs. Nous aurons trois pilotes qui ont déjà remporté le rallye par le passé, ainsi que Taka qui est également très rapide, nous avons donc de bons pilotes pour ce rallye."

"Kalle a eu beaucoup de réussite là-bas les deux dernières années, tandis que Seb l'a remporté cinq fois par le passé. La position d'Elfyn sur la route pourrait être plus compliquée [en étant le premier à rouler le vendredi] mais il devra rester concentré pour maximiser les points face à ses rivaux au championnat. Taka a aussi très bien roulé et a la capacité de jouer le podium. Mais nous savons que la concurrence sera redoutable et je suis certain qu'il y aura encore une grosse bagarre pour les premières places au Portugal."