Elfyn Evans retrouve le sourire en s'imposant au Rallye du Portugal

Un mois après sa terrible désillusion du Rallye de Croatie, où il avait perdu la victoire dans les derniers mètres pour 0"6, Elfyn Evans a affiché un visage radicalement différent sur la ligne d'arrivée de la Power Stage de Fafe. Les yeux embués par la déception ont cette fois laissé leur place à une joie non dissimulée.

S'il a bien été aidé par les déboires de Thierry Neuville et Ott Tänak pour décrocher son quatrième succès en Championnat du monde des Rallyes, le Gallois a signé une dernière étape pleine d'autorité pour ne laisser aucun espoir à Dani Sordo. L'Espagnol, qui espérait offrir à son rival un peu plus d'adversité, n'a pas été en mesure de suivre le rythme du pilote Toyota Gazoo Racing.

Pénalisé par sa position d'ouvreur vendredi, Sébastien Ogier s'en est finalement bien sorti en décrochant son neuvième podium au Portugal (record égalé avec Markku Alen). Le Français qui visait un sixième succès sur l'épreuve portugaise, n'a jamais été en mesure de se mêler à la lutte aux avant-postes. Avant de définitivement creuser l'écart ce dimanche, il a même dû résister aux assauts de son coéquipier Takamoto Katsuta. Régulier depuis le début de la saison, le Japonais a confirmé ses progrès ce week-end en livrant tout simplement sa prestation la plus convaincante en WRC, sa quatrième place finale représentant au passage le meilleur résultat de sa carrière.

En dépit de problèmes techniques, les pilotes M-Sport ont rempli leurs objectifs en décrochant les cinquième et sixième positions. Derrière son coéquipier, Adrien Fourmaux a livré une nouvelle prestation remarquable pour sa deuxième apparition dans la Ford Fiesta WRC. De retour en Sardaigne dans deux semaines, le nordiste retrouvera la Fiesta Rally2 avant de revenir sûrement au plus haut niveau plus tard dans la saison.

Après avoir dominé ce week-end, il est bien difficile de croire que Tänak et Neuville ont oublié leur frustration en se partageant les points de la Power Stage.

En WRC2, le match entre les postulants à un volant en WRC en 2022 a tourné à l'avantage d'Esapekka Lappi. Le Finlandais, qui restait une victoire dans la catégorie à l'Arctic Rally, a pris le dessus lors de la journée du samedi face à Teemu Suninen. Écarté de la victoire suite à une crevaison dès l'ES3, Mads Østberg s'est consolé avec la troisième place alors qu'il postulait clairement pour mieux en raison du forfait (positif au COVID-19) de son principal rival pour le titre Andreas Mikkelsen.

Scratchs de la journée

ES16 : E. Evans

ES17 : E. Evans

ES18 : T. Neuville

ES19 : E. Evans

ES20 : O. Tänak

Power Stage

1. O. Tänak (5 pts)

2. T. Neuville (4 pts)

3. S. Ogier (3 pts)

4. K. Rovanperä (2 pts)

5. E. Evans (1 pt)



Rallye du Portugal - Classement Final

