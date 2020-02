Evans remporte le Rallye de Suède, 1er podium pour Rovanperä

Vainqueur de cinq des huit spéciales disputées avant la seule programmée ce dimanche, dans un Rallye de Suède marqué par des conditions exceptionnellement chaudes et donc amputé d'une grande partie de son parcours initial, Elfyn Evans (Toyota) disposait d'un matelas de 17 secondes sur Ott Tänak (Hyundai) avant d'aborder les 21,19 km restants, comptant pour la Power Stage. Et, sur des routes alternant glace fondue, boue et verglas, en plus d'être battues par la pluie, cette dernière spéciale piégeuse ressemblait parfois plus au Rallye de Grande-Bretagne.

Le Gallois n'a d'ailleurs pas voulu jouer un jeu dangereux et s'est contenté d'assurer, terminant à neuf secondes du meilleur temps et hors du top 5 de cette ES18, pour s'offrir sa seconde victoire en WRC après la Grande-Bretagne en 2017 (ainsi que le premier succès pour son copilote Scott Martin). Au contraire, Tänak a attaqué, y laissant une partie de son pare-choc arrière, tout en ne reprenant "que" 4,5 secondes à Evans et inscrivant deux points bonus.

Lire aussi : Toutes les photos du shakedown d'AlphaTauri

En dehors de la lutte pour la victoire, celle pour la dernière place du podium a tourné assez largement en faveur de Kalle Rovanperä (Toyota), qui s'est adjugé la Power Stage pour conclure un rallye très prometteur. Après avoir un temps fait jeu égal en début de spéciale, Sébastien Ogier (Toyota) a lâché entre trois et quatre secondes sur son équipier dans le troisième intermédiaire, secteur où le Finlandais de 19 ans a surclassé l'ensemble de ses adversaires, pour échouer à 3,9 secondes et prendre la quatrième position du général (ainsi que trois points supplémentaires).

Pas de miracle pour Thierry Neuville (Hyundai) qui n'a pas réussi, malgré une seconde place dans cette dernière portion chronométrée, à combler la totalité de l'écart qui le séparait de la cinquième position d'Esapekka Lappi (M-Sport). Le Finlandais complète à la fois le top 5 du rallye mais également celui de la Power Stage, de laquelle il ressort avec un point supplémentaire.

Classement de la Power Stage :

1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai)

3. Sébastien Ogier (Toyota)

4. Ott Tänak (Hyundai)

5. Esapekka Lappi (M-Sport)

Rallye de Suède - Classement final provisoire