La FIA lance l'appel d'offres pour les pneus du WRC

Pirelli est actuellement le fournisseur officiel de pneus pour toutes les catégories du WRC, après avoir remporté le précédent appel d'offres de la FIA, en 2019, qui couvrait la période 2021-2024. Celle-ci incluait la dernière saison des voitures de la génération WRC et les trois premières campagnes sous la réglementation Rally1 hybride.

Michelin avait fourni les équipes du WRC jusqu'à la fin de l'année 2020, avant que Pirelli n'obtienne son deuxième mandat en tant que fournisseur officiel de pneus.

L'appel d'offres lancé en cette fin de mois de juillet couvrira une période de trois ans, allant de 2025 à 2027, la dernière année de ce contrat coïncidant avec la transition attendue du championnat vers une nouvelle réglementation. Les fabricants de pneumatiques ont jusqu'au 15 septembre pour soumettre leurs offres. La FIA devrait annoncer le nom du candidat retenu le 19 octobre.

Le cahier des charges de la FIA précise que "les soumissionnaires doivent être en mesure de démontrer que les pneus qu'ils proposent sont sûrs et fiables et qu'ils peuvent offrir des performances sportives égales pour tous les concurrents de chaque catégorie technique concernée dans les diverses conditions rencontrées en compétition dans le cadre du WRC".

Les candidats doivent produire au moins deux spécifications de pneus pour terre et pour asphalte, un pneu neige et un pneu hiver pour asphalte – l'un avec clous (lorsque cela est autorisé) et l'autre sans clous. Ces deux variantes peuvent être de types/composés différents.

"Les soumissionnaires doivent également démontrer que leurs produits présentent la plus grande résistance possible aux crevaisons et qu'ils peuvent offrir un niveau élevé de flexibilité stratégique sur le plan sportif, afin de permettre un certain nombre de stratégies en matière de mélanges de gommes", poursuit le document.

Des pneus Pirelli.

"Le sujet des pneus en WRC doit porter sur les choix stratégiques et sur la façon dont les pneus sont cruciaux pour la performance en raison des conditions changeantes, et non sur les crevaisons ou l'usure excessive des pneus qui font perdre de la performance aux équipages."

"Il devrait également y avoir une différence claire entre les pneus secs et les pneus pluie, et il devrait être facile de voir si un pilote a choisi le mauvais pneu et s'il compromet ainsi sa performance."

"Le niveau de performance est actuellement très élevé en WRC et la FIA invite les soumissionnaires à proposer des moyens innovants pour maintenir le 'spectacle' de cette discipline tout en cherchant à améliorer la sécurité générale."