Le Rallye Monte-Carlo 2024 dévoile la première version de son parcours

L'Automobile Club de Monaco a dévoilé les premiers contours du parcours du Rallye Monte-Carlo 2024. Et c'est une édition plus enneigée que les années précédentes qu'espère le comité d'organisation, avec des spéciales tracées plus au nord, coïncidant avec le retour du rallye à Gap.

Le départ sera bien donné depuis Monaco, comme le veut la tradition, mais le parc d'assistance va retrouver la capitale haut-alpine, qui avait été désertée ces deux dernières années au profit d'une implantation en Principauté. D'importants travaux à Monaco ont poussé à ramener la base de l'épreuve à Gap, qui l'avait déjà accueillie sans discontinuer de 2014 à 2021 pour le plus grand bonheur du local, Sébastien Ogier.

Le parcours de cette 92e édition, prévue du 25 au 28 janvier 2024, compte 338,62 km avec 17 spéciales passant dans cinq départements et totalisant 14 cols à franchir. Le premier gros morceau à passer sera celui du jeudi soir, avec notamment le Col de Fontbelle qui fait son retour. Deux spéciales en nocturne lanceront alors les hostilités : Thoard / Saint-Geniez et Bayons / Bréziers.

Le lendemain, la première journée complète se déroulera à l'est de Gap et se partagera entre les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. Une étape intense avec 106,10 km chronométrés comprenant deux boucles de trois chronos : Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve, Champcella / Saint-Clément-sur-Durance et La Bréole / Selonnet.

Le samedi, c'est à l'ouest de Gap que ça se passera, avec cette fois 134,86 km de spéciales entre Hautes-Alpes, Drôme et Isère. Là encore, le programme prévoit deux boucles de trois ES, que l'on annonce d'ores et déjà délicates : Sigottier / Valdrôme, Les Nonières / Chichilianne et Pellafol / Agnières-en-Dévoluy.

Il restera encore 51,65 km à négocier le dimanche pour conclure le rallye, et non des moindres, avec un seul passage dans chaque spéciale du jour : La Bréole / Selonnet, Digne-les-Bains / Chaudon-Norante et La Bollène-Vésubie / Col de Turini. C'est dans ce col emblématique que se tiendra donc la Power Stage et que se jouera l'arrivée du rallye, avant la traditionnelle remise des prix à Monaco.

Le shakedown retrouvera lui aussi un parcours familier puisqu'il doit se dérouler le mercredi 24 janvier sur le tracé habituel du Monte-Carlo gapençais, Route de la Garde.

Les dates sont soumises à l'approbation du calendrier WRC 2024 par la FIA, bien qu'elles soient celles traditionnelles du Rallye Monte-Carlo, épreuve d'ouverture emblématique pour la saison. Le kilométrage des spéciales et leur horaire de départ peuvent, eux, évoluer avant la publication des documents officiels par les organisateurs.

Programme provisoire du Rallye Monte-Carlo 2024

Mercredi 24 janvier 2024 Shakedown Gap 3,35 km 16h01 Jeudi 25 janvier 2024 ES1 Thoard / Saint-Geniez 20,82 km 20h35 ES2 Bayons / Bréziers 25,19 km 21h58 Vendredi 26 janvier 2024 ES3 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 16,87 km 09h06 ES4 Champcella / Saint-Clément-sur-Durance 1 17,87 km 10h34 ES5 La Bréole / Selonnet 1 18,31 km 12h02 ES6 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 16,87 km 14h53 ES7 Champcella / Saint-Clément-sur-Durance 2 17,87 km 16h21 ES8 La Bréole / Selonnet 2 18,31 km 17h49 Samedi 27 janvier 2024 ES9 Sigottier / Valdrôme 2 20,89 km 08h35 ES10 Les Nonières / Chichilianne 1 20,08 km 09h53 ES11 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 26,46 km 11h06 ES12 Sigottier / Valdrôme 1 20,89 km 14h05 ES13 Les Nonières / Chichilianne 2 20,08 km 15h23 ES14 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 26,46 km 16h36 Dimanche 28 janvier 2024 ES15 La Bréole / Selonnet 18,31 km 07h04 ES16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 19,04 km 08h35 ES17 La Bollène-Vésubie / Col de Turini 14,30 km 12h15

