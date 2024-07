La FIA enquête sur l'incident impliquant une arche gonflable en Lettonie

La FIA mène une enquête sur un incident "potentiellement dangereux", au cours duquel une arche promotionnelle gonflable a stoppé Ott Tänak lors de la visite du Championnat du monde des Rallyes en Lettonie.

Candidat au titre en WRC, Tänak a foncé tout droit dans une arche promotionnelle dégonflée gisant sur la route, après que le pilote Toyota Elfyn Evans avait heurté les fixations de la structure quelques instants plus tôt.

Le drapeau rouge n'a pas été mis en place assez rapidement pour éviter que la i20 N de Tänak ne s'empêtre dans la structure tombée au sol, mais les officiels ont finalement interrompu la spéciale pour gérer l'incident, une fois l'Estonien arrêté. Ils ont attribué des temps forfaitaires à Tänak, ainsi qu'à Adrien Fourmaux et Takamoto Katsuta, qui ont également été impactés en arrivant sur place avant que le pilote Hyundai ait pu se dégager.

Interrogé par les équipes de télévision à l'issue de la spéciale, Tänak n'a pas caché sa frustration et sa colère, et s'en est pris à la direction de course : "Je pense que cela décrit exactement à quel point nous sommes entre de bonnes mains", a lâché l'Estonien, furieux. "Ils étaient probablement en train de prendre un bon repas et boire du bon vin lorsque les caméras étaient en train de montrer que la route étaient bloquée et qu'une voiture arrivait. Bravo à la direction de course, vous prenez vraiment soin de nous."

"Nous allons bien, mais merde, on pouvait voir que la route était bloquée et vous [la direction de course] continuez à faire rouler les voitures. J'espère que le vin était bon."

Ott Tänak (Hyundai World Rally Team) Photo : McKlein / Motorsport Images

Cyril Abiteboul, le directeur de l'équipe Hyundai, a demandé un examen transparent afin de comprendre comment éviter ce genre d'incident à l'avenir. À la fin du week-end, la FIA, les organisateurs du Rallye de Lettonie et Hyundai ont publié un communiqué commun confirmant qu'une enquête était en cours, et que Tänak s'était excusé pour ses commentaires à l'encontre de la direction de course.

"Suite à l'incident impliquant la voiture 8 [Tänak] dans la spéciale 14, un examen approfondi mené par la FIA est en cours. Le pilote, Ott Tänak, et le représentant de l'équipe ont rencontré les représentants de la FIA sur place pour examiner la situation qui, de l'avis de tous, était potentiellement dangereuse", indique le communiqué.

"En discutant de la situation, Tänak a reconnu que ses commentaires après la spéciale n'étaient pas dans le meilleur intérêt du sport, mais qu'ils ont été faits dans les moments qui ont immédiatement suivi l'incident. Il s'est excusé pour ses commentaires sur la direction de course, et a accueilli favorablement l'examen à venir."

"Hyundai Motorsport, l'organisateur et la FIA collaborent pour mieux comprendre l'incident et travailler ensemble à l'amélioration continue des systèmes de sécurité dans le sport, ce qui est un objectif essentiel de la FIA."