Le parcours du Rallye Monte-Carlo 2025 dévoilé

Le parcours du prochain Rallye Monte-Carlo, qui lancera la saison du Championnat du monde des Rallyes 2025 du 23 au 26 janvier, a été dévoilé par l'ACM ce lundi. Alors que l'épreuve s'était recentrée sur la ville de Gap cette année − après des éditions 2022 et 2023 déplacées sur Monaco −, la préfecture des Hautes-Alpes constituera à nouveau le point névralgique de la 93e édition.

Après un shakedown à Gap le mercredi 22 janvier sur un tronçon de 3,28 km, les concurrents se rendront à Monaco pour le départ officiel le jeudi 23 janvier. Ils attaqueront ensuite les choses sérieuses avec trois premières spéciales de nuit lors de cette première journée, à partir de 18h05 : Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (ES1 19,01 km), Esparron/Oze (ES2 18,32 km) et Avançon/Notre-Dame-du-Laus (ES3 14,90 km), soit un total de 52,23 km de secteurs chronométrés.

Vendredi 24 janvier, trois spéciales seront parcourues à deux reprises par les pilotes : Saint-Maurice/Aubessagne (ES4/7 18,70 km), Saint-Léger-les-Mélèzes/La Bâtie-Neuve (ES5/8 16,68 km) et La Bréole/Selonnet (ES6/9 18,31 km), la journée se partageant ainsi entre les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, pour un total de 107,38 km de parcours chronométré.

C'est dans la Drôme que se disputera la majorité des spéciales de la troisième journée de course, le samedi 25 janvier, avec 132,10 kilomètres chronométrés qui attendront les rescapés, et là aussi une boucle de trois spéciales à parcourir deux fois, pour ce qui s'annonce comme la journée la plus difficile : La Motte-Chalancon/Saint-Nazaire-le-Désert (ES10/13 27,30 km), l’inédite Aucelon/Recoubeau-Jansac (ES11/14 20,91 km) et La Bâtie-des-Fonts/Aspremont (ES12/15 17,84 km).

Un peu moins de 52 km (51,88 km) resteront alors à boucler pour les équipages encore en lice lors de la journée du dimanche 26 janvier, en revenant en direction de la Principauté : Avançon/Notre-Dame-du-Laus (ES16 14,90 km), Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (ES17 19,01 km) et La Bollène-Vésubie/Peïra-Cava (ES18 17,97 km) qui constituera la Power Stage.

Si Thierry Neuville (Hyundai) est le vainqueur de la dernière édition en date du Rallye Monte-Carlo, c'est Sébastien Ogier (Toyota) qui détient encore le record du nombre de victoires sur l'épreuve, avec neuf succès à son actif (dont un en IRC) entre 2009 et 2023.

Sébastien Ogier est le recordman des victoires sur le Monte-Carlo. Photo de: Red Bull Content Pool