La FIA a lancé une enquête auprès des fans du WRC

Le lancement d'une enquête auprès des fans du WRC est la dernière étape en date du processus mis en place par la FIA pour comprendre l'orientation future de la catégorie reine du rallye.

Elle fait suite à la création, en décembre dernier, d'un groupe de travail chargé "d'évaluer et de recommander la future orientation du rallye". Ce groupe est dirigé par le vice-président de la FIA, Robert Reid, copilote Champion du monde des Rallyes 2001, et par David Richards, copilote Champion du monde des Rallyes 1981, qui est président de Motorsport UK et membre du Conseil Mondial du Sport Automobile.

Motorsport.com croit savoir qu'une réunion a eu lieu entre le groupe de travail et les constructeurs actuels du WRC à Londres en décembre, au cours de laquelle le format du WRC a été discuté. La continuation du Rally1, le passage au Rally2 et la possibilité de créer une réglementation "Rally2 plus" seraient les options sur la table.

Ce jeudi, la FIA a annoncé le lancement d'une enquête encourageant les fans du WRC à partager leur point de vue sur le championnat en répondant à des questions dans le cadre d'une enquête en ligne d'une durée de 5 à 10 minutes.

Selon les informations de Motorsport.com, le groupe de travail souhaite comprendre la perception qu'ont les fans et les constructeurs du WRC de l'état actuel de la compétition et de leurs attentes pour l'avenir. Une agence indépendante a été chargée de réaliser l'enquête.

Des groupes de discussion sont également prévus pour recueillir des informations qualitatives ; le processus de constitution de ces groupes de discussion se déroulera en ligne. Il est également entendu que des entretiens approfondis seront menés avec 10 constructeurs.

Les résultats de l'enquête devraient être présentés lors de la prochaine réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile à la fin du mois.