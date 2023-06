La FIA répond à Hyundai après l'exclusion de Neuville

Thierry Neuville a été exclu du Safari Rally qui s'est déroulé le week-end dernier, où il a terminé huitième, après que les commissaires aient déterminé qu'une "personne liée à l'équipage s'est déplacée sur le parcours de deux spéciales [...] sans autorisation" après la reconnaissance officielle qui a précédé l'épreuve.

L'article 35.4.2 du Règlement Sportif du WRC dispose ce qui suit : "À partir de la publication du Règlement Particulier du rallye et jusqu'à ce que l'épreuve spéciale soit terminée, que la route soit rouverte au trafic et qu'elle ne soit plus utilisée pour la suite du rallye, tout déplacement (sauf à pied) sur le parcours d’une épreuve spéciale du rallye est interdit à toute personne ayant un quelconque lien avec un équipage engagé, sauf autorisation expresse du Directeur de Course et du Département des Rallyes de la FIA."



Le copilote de Neuville, Martijn Wydaeghe, cité dans le rapport des commissaires, a expliqué qu'une personne avait été envoyée sur place pour tenter de lever "l'ambiguïté sur ce qui constitue une coupe de virage et les mesures anti-coupe que l'organisateur aurait introduites à la suite des reconnaissances". Neuville a assumé l'entière responsabilité de la faute et s'est excusé pour son manque de jugement.

La FIA a adressé une communication à Motorsport.com pour clarifier sa position sur le sujet. "Nous sommes conscients qu'il y a eu des circonstances dans lesquelles les concurrents ont exprimé leur préférence pour que cette règle soit modifiée", a déclaré Andrew Wheatley, directeur des compétitions sur route de la FIA. "Pourtant, la majorité des concurrents du WRC n'ont pas les ressources ou la volonté d'envoyer des représentants pour inspecter les spéciales avant ou après la reconnaissance officielle."

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) lors du Safari Rally.

"Cette question a été régulièrement débattue au sein de la Commission WRC et les représentants des constructeurs, des organisateurs et du promoteur ont toujours voté en faveur du maintien de la réglementation en vigueur."

"La FIA, en collaboration avec les organisateurs d'épreuves, travaille attentivement sur cette question car l'utilisation des routes – qu'il s'agisse de routes publiques ou, comme dans le cas du Safari Rally Kenya, de réserves privées – représente un équilibre très délicat pour les résidents locaux et les propriétaires terriens. Il est donc impératif que tous les accès soient contrôlés et gérés. Un accès non autorisé pourrait créer des problèmes importants qui pourraient conduire à la suppression de l'option d'utilisation de la route."

Hyundai a publié un communiqué lundi matin pour prendre acte de la décision des commissaires, l'écurie indiquant qu'elle "[prenait] note de la position de la FIA sur la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique courante voyant les participants accéder aux routes afin d'améliorer leurs connaissances".

"Sur cette base, nous ne considérons pas les reconnaissances illégales comme une 'pratique courante' et les qualifier ainsi ne reflète pas la position de la Commission WRC et de ses membres", a pour sa part poursuivi Wheatley. "Les modifications de l'état des routes et de l'itinéraire entre les reconnaissances et le rallye sont évitées dans la mesure du possible. Lorsque des changements sont nécessaires, ils sont communiqués à tous les concurrents."

"Par exemple, une section de la spéciale 'Hell's Gate' du Safari Rally 2020 a été reconstruite entre les reconnaissances et le rallye en raison de dommages extrêmes dans une montée. En conséquence, le premier passage [sur le tracé de] la Power Stage a été raccourci de 5 km pour permettre aux équipages de rouler sur la portion réparée et de vérifier l'état de la route avant le passage à haute vitesse dans cette même Power Stage."