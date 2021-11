Gus Greensmith confirmé chez M-Sport pour 2022

M-Sport a confirmé ce jeudi soir, en plein milieu du shakedown du Rallye de Monza, que Gus Greensmith serait bien un de ses pilotes pour la saison 2022 du Championnat du monde des Rallyes qui marquera l'arrivée de la règlementation hybride.

Quelques semaines après l'officialisation de Craig Breen, la signature de Greensmith vient donc confirmer les récentes rumeurs qui le rapprochaient d'une prolongation de contrat avec l'équipe pour laquelle il roule depuis 2014. Agé de 24 ans, le Britannique a franchi plusieurs paliers avec M-Sport, l'équipe avec laquelle il évolue en WRC depuis ses débuts en 2014. Passé par différentes catégories comme la Drive Dmack Cup, le WRC2, le WRC2-pro et le WRC depuis 2019, il a bénéficié en 2021 d'un premier programme complet en WRC lors duquel il a notamment signé son meilleur résultat en carrière avec une quatrième place décrochée en juin dernier sur l'exigeant Safari Rally du Kenya.

"Je suis très heureux de mes progrès tout au long de l'année et cela signifie beaucoup de représenter l'équipe à l'approche de 2022, où il semble que tout le monde a fait un travail fantastique pour créer un package très compétitif [pour la prochaine saison]", s'est logiquement enthousiasmé Greensmith au moment de la signature de son contrat dans les travées du circuit de Monza.

Spectateur attentif de sa progression, Malcolm Wilson, le fondateur de M-Sport, n'a pas caché sa satisfaction de conserver Greensmith. "Il m’a beaucoup impressionné cette année par la façon dont il s’est développé et s’est discipliné tout en améliorant son rythme. Gus est en train de devenir un membre important de l’équipe et j’ai hâte de célébrer plus de succès avec lui et avec l’équipe l’année prochaine."

Coéquipier de Greensmith cette année, Adrien Fourmaux est largement pressenti pour décrocher le troisième volant disponible pour la saison prochaine au moment où l'équipe britannique a confirmé être toujours "en discussions" pour enrôler Sébastien Loeb dans son prochain line-up.