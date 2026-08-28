Déjà l'hécatombe au Rallye du Paraguay, Paddon en tête

Hayden Paddon et son copilote John Kennard ont pris la tête d'une manche du WRC pour la première fois depuis le Portugal 2018, après avoir émergé d'une matinée particulièrement brutale au Rallye du Paraguay, qui a décimé le plateau Rally1.

Ils ont été le seul équipage Rally1 à éviter les problèmes au cours des quatre spéciales, qui ont notamment provoqué les abandons de Takamoto Katsuta, Thierry Neuville et du champion du monde en titre Sébastien Ogier.

Paddon s'est ainsi présenté à l'assistance de la mi-journée avec une avance surprise de 23"9 sur Josh McErlean (M-Sport-Ford), tandis que le leader du championnat, Elfyn Evans, était troisième à 26"7 de la tête.

"Je ne m'attendais absolument pas à être en tête du rallye, mais évidemment, beaucoup de circonstances ont joué en notre faveur. Les conditions étaient très difficiles et il était compliqué de trouver le bon équilibre entre attaquer et essayer d'éviter les problèmes. Il faut se retenir", a déclaré Paddon à Motorsport.com.

Les concurrents avaient prédit que le Rallye du Paraguay serait avant tout une question de survie, mais personne ne s'attendait à autant d'ennuis, entre accidents, crevaisons et soucis mécaniques, sur les spéciales en terre rouge.

Le rallye était à peine lancé lorsque Katsuta a mal évalué une portion de route et effectué un tonneau avec sa Toyota GR Yaris dans la première spéciale, mettant fin à sa journée avant même qu'elle n'ait véritablement commencé.

Le Japonais a rapidement été rejoint sur la liste des abandons par Thierry Neuville. Le champion du monde 2024 a subi une crevaison à l'arrière gauche dans la spéciale, qui a entraîné une casse de suspension. Il a tenté de réparer le problème, en vain.

Oliver Solberg a signé le meilleur temps dans la première spéciale de 24,65 km, Cambyreta 1, pour prendre la tête avec 3"1 d'avance sur Adrien Fourmaux, tandis que Paddon occupait la troisième place. Ogier avait signé les meilleurs splits avant que sa Toyota ne soit victime d'une crevaison à l'arrière gauche en fin de spéciale, lui faisant perdre 24"4.

Les ennuis d'Ogier se sont poursuivis lorsque le tenant du titre est sorti large et a percuté un talus dans la deuxième spéciale, Nueva Alborada 1, provoquant une crevaison à l'avant gauche et des dégâts sur la suspension. Le nonuple champion du monde est parvenu à rallier l'arrivée au ralenti, mais a gêné Fourmaux dans sa mésaventure. Il n'avait pas conscience que la Hyundai de son compatriote revenait rapidement sur lui, et les deux voitures se sont légèrement touchées.

Ogier s'est excusé d'avoir gêné Fourmaux, mais ce n'était que le cadet de ses soucis puisqu'il a perdu cinq minutes. Une réparation provisoire a été effectuée sur le bras de suspension, mais il a finalement abandonné dans la troisième spéciale, Yerbateras 1.

"Je suis honnêtement un peu à court de mots", a-t-il confié à Motorsport.com. "Ce n'est clairement pas le niveau attendu pour un championnat du monde [en référence aux pneus]. C'est constamment une loterie. C'est loin d'être acceptable. J'ai essayé de rester calme, mais nous avons eu plusieurs problèmes avec cette crevaison survenue dans la première spéciale, à l'atterrissage d'un saut sur une ligne droite. Je ne comprends absolument pas."

"Ensuite, en fin de spéciale, j'ai eu un problème de direction et je ne pouvais pas activer le boost, mais heureusement, nous avions un mode de récupération qui nous a permis de l'activer. Le boost s'activait et se désactivait au début de la spéciale et je suis arrivé trop vite sur une bosse, avant de percuter un talus et d'endommager la suspension avant gauche. Je savais qu'il serait difficile de revenir."

Les conditions sont compliquées aux Paraguay... Photo de: Toyota Racing

Solberg a remporté la deuxième spéciale et porté son avance à 7"1 sur Paddon, tandis que Fourmaux est retombé à la troisième place après avoir été gêné par Ogier.

Mais c'est Solberg qui a ensuite rencontré des problèmes. Le Suédois a soudainement perdu la puissance moteur à l'approche d'un virage et a terminé dans un fossé. Des spectateurs ont dû pousser la voiture pour la faire redémarrer, ce qui lui a fait perdre un temps précieux. Pour ne rien arranger, il a ensuite dû s'arrêter pour changer un pneu à l'arrière droit, perdant au total plus de quatre minutes.

"Heureusement, les fans m'ont aidé à repartir, mais ensuite, j'ai simplement essayé d'être propre jusqu'à l'arrivée. Puis j'ai eu une crevaison lente en ligne droite et j'ai perdu encore deux minutes. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais c'était de la pure malchance et nous devons aller de l'avant. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais avec les deux crevaisons des autres, nous sommes de nouveau dans le coup", a déclaré Solberg.

Les mésaventures de Solberg ont permis à Paddon de prendre la tête du rallye. Le Néo-Zélandais a remporté la troisième spéciale, tandis que Fourmaux a été contraint de s'arrêter pour changer son pneu avant gauche crevé, ce qui a fait rétrograder le pilote Hyundai à la sixième place du classement général, derrière le leader du WRC2 et héros local, Diego Dominguez.

Evans ainsi que les deux pilotes M-Sport, McErlean et Jon Armstrong, ont également été victimes de délaminages de pneus. Le problème d'Armstrong a été le plus coûteux : il a également perdu son étrier de frein avant droit et subi un tête-à-queue à haute vitesse. Armstrong a néanmoins réussi à rejoindre l'assistance sans freins, en septième position au classement général.

La matinée presque sans encombre de McErlean lui a permis de prendre la deuxième place du général, 2"8 devant Evans, tandis que Sami Pajari occupait la quatrième place après avoir perdu du temps en raison d'une fuite d'eau.

Les équipages emprunteront cet après-midi la même boucle de spéciales.