Hécatombe au Rallye de Sardaigne, Ogier prend l'ascendant sur Tänak

C'est sans Thierry Neuville, grand battu de la matinée, qu'a débuté la boucle de samedi après-midi sur le Rallye de Sardaigne. "J'ai perdu la concentration pendant une fraction de seconde dans la spéciale, et en gros, j'ai réalisé que c'était un virage serré au moment où je l'ai vu arriver", a expliqué le Belge, qui repartira dimanche. "C'était trop tard, et j'ai immédiatement réalisé que ce serait compliqué de prendre l'épingle, et on s'est retrouvés coincés dans le fossé."

Les terrains plus cassants que jamais proposés sur cette édition au format "sprint" ont fait des dégâts et c'est le match entre Ott Tänak et Sébastien Ogier qui attirait tous les regards au moment de se lancer dans les deux passages de Monte Lerno et Coiluna.

Avant de reprendre les hostilités, les concurrents n'ont pas eu d'assistance traditionnelle mais seulement une zone de changement de pneus avec l'aide de deux mécaniciens. Adrien Fourmaux a d'ailleurs connu de nouveaux malheurs techniques à la mi-journée, après avoir été touché dans l'ES8 par des problèmes de freins, avant de repartir en pointant en retard. Il a par la suite livré un après-midi solide, mais sans enjeu pour lui.

Et l'hécatombe dans ce rallye s'est poursuivie dès le début de l'ES9, quand Takamoto Katsuta a dû se résoudre à l'abandon en raison d'un gros pépin mécanique sur sa Toyota. Le Japonais était alors troisième du général. Plus roulante, la spéciale de Monte Lerno a vu Ogier frapper fort en s'imposant avec 6"8 d'avance sur Tänak : suffisant pour reprendre la tête !

Tänak cède irrémédiablement

Ott Tänak n'a pas pu résister à Sébastien Ogier. Photo de: McKlein / Motorsport Images

Le premier passage dans Coiluna-Loelle a confirmé le caractère moins exigeant de cette boucle, ce qui n'a évidemment pas empêché le duel en tête de se poursuivre, et surtout Ogier d'enfoncer le clou. Il a ainsi pris 6"4 supplémentaires à Tänak pour asseoir un peu plus son leadership.

Dans le deuxième passage, sur l'ES11, cette tendance s'est plus que jamais confirmée avec un nouveau scratch d'Ogier et une avance encore accrue sur Tänak, également conscient de devoir assurer de gros points très importants dans l'espoir de recoller à Neuville au championnat. "La seconde partie de journée a été compliquée", a reconnu le Champion du monde 2019, une nouvelle fois battu par le leader dans l'ES12.

À l'issue de cette journée éprouvante, on ne compte plus que cinq concurrents de la catégorie Rally1 en lice au classement général, même si les autres pourront prétendre à des points demain dans le cadre du Super Sunday. Ogier est un solide leader avec 17 secondes d'avance sur Tänak, Sordo étant troisième à plus de deux minutes. Elfyn Evans, malgré un rallye pénible, reste en lice pour sauver des points précieux au quatrième rang.

Scratchs du samedi

ES5 12,03 km Tempio Pausania 1 O. Tänak ES6 22,61 km Tula 1 S.Ogier ES7 12,03 km Tempio Pausania 2 T. Neuville ES8 22,61 km Tula 2 O. Tänak ES9 25,33 km Monte Lerno - Monti di Ala 1 S.Ogier ES10 14,53 km Coiluna - Loelle 1 S.Ogier ES11 25,33 km Monte Lerno - Monti di Ala 2 S.Ogier ES12 14,53 km Coiluna - Loelle 2 E. Evans

Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES12