Hirvonen : Le succès de Loeb ne me fera pas revenir en WRC

Vainqueur de 15 rallyes WRC, Mikko Hirvonen a été l'un des plus féroces rivaux de Sébastien Loeb, terminant second derrière le Français à quatre reprises dans le championnat de 2008 à 2012. La lutte la plus serrée a eu lieu en 2009, lorsque le Finlandais, qui pilotait pour M-Sport, a été devancé d'un seul point pour le titre.

Alors que Hirvonen a quitté le WRC à la fin de l'année 2014, Loeb, âgé de 47 ans et nonuple Champion du monde WRC, a continué à y faire des apparitions sporadiques, notamment cette année, avec un retour qui s'est traduit par une victoire lors de l'ouverture de la saison au Monte-Carlo le mois dernier.

Impressionné par ce comeback, Hirvonen n'est toutefois pas intéressé par le fait de relancer sa propre carrière en WRC à l'âge de 44 ans. Il préfère transmettre ses connaissances pour aider les pilotes en herbe à percer dans le championnat. Il a d'ailleurs a été propulsé dans un nouveau rôle d'instructeur en chef de Toyota pour son programme de jeunes pilotes WRC, qui vise à fournir aux jeunes japonais une voie d'accès au WRC.

"Il est certain que je ne vais pas concourir au niveau du WRC", a déclaré Hirvonen à Motorsport.com, lorsqu'il lui a été demandé si le succès de Loeb lui avait donné envie de faire un retour en WRC.

"Je pourrais faire quelques rallyes historiques funs ou de l'autocross, mais il n'y a aucun plan. Pour le moment, je suis assez heureux de voir mes garçons s'entraîner, de participer à leurs loisirs et de m'engager davantage dans le programme Toyota [de jeunes pilotes]. C'est suffisant pour moi."

"Je tire mon chapeau [à Sébastien Loeb]. Il a fait un rallye fantastique à Monte Carlo. Ça ne m'a pas donné envie de faire un comeback ou quoi que ce soit."

Sébastien Loeb et Isabelle Galmiche après leur victoire au Rallye Monte-Carlo

Depuis qu'il a quitté le WRC en tant que pilote, Hirvonen est resté dans l'ombre pour aider les jeunes dans leur parcours vers le championnat. L'ancien pilote d'usine Citroën a renoué avec la structure lorsqu'il a fait partie de l'équipe de sécurité de Craig Breen en 2016-2017, offrant de précieuses informations sur les spéciales à l'Irlandais, qui pilote désormais pour M-Sport.

Hirvonen a depuis collaboré avec Kalle Rovanperä, de Toyota, pour aider son compatriote pour les rallyes sur asphalte, une relation qui se poursuivra en 2022 parallèlement à son nouveau rôle d'instructeur de jeunes pilotes chez Toyota.