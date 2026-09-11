Hyundai entretient encore le suspense sur son avenir en WRC

Hyundai n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir en WRC au-delà de 2026, mais poursuit le développement de sa nouvelle Rally2, qui entamera bientôt son programme d'essais.

La présence de la marque sud-coréenne l'année prochaine est un sujet très discuté cette saison, alors que la catégorie reine du rallye s'apprête à adopter une nouvelle réglementation technique en 2027.

Après avoir écarté il y a plusieurs mois l'idée de suivre Toyota dans le développement d'une toute nouvelle voiture répondant à la réglementation 2027, Hyundai n'a plus qu'une option pour maintenir sa présence en WRC l'année prochaine : engager une i20 Rally2, désormais éligible pour affronter les nouvelles WRC27 en 2027 et 2028.

La FIA a révélé il y a quelque temps que les constructeurs pourraient développer un kit d'évolution comprenant une nouvelle carrosserie et une réduction de 10 kg du poids minimum de la voiture. À ce jour, M-Sport-Ford est la seule équipe à s'être engagée dans cette voie.

Alors qu'elle étudie ses différentes options, Hyundai s'est toutefois engagée à développer ce qui constitue en pratique une nouvelle i20 N Rally2, actuellement en préparation avant le début de ses essais.

En théorie, Hyundai dispose de trois options. Elle peut continuer à engager des i20 N Rally2 officielles l'année prochaine, fournir ses voitures à une équipe privée ou quitter le championnat.

Des informations parues en Espagne après le Rallye du Paraguay laissaient entendre que Hyundai avait décidé de mettre un terme à son programme officiel en WRC, mais le directeur sportif Andrew Wheatley affirme qu'aucune décision n'a encore été prise.

Il est possible de modifier une Rally2 pour le WRC en 2027. Photo de: FIA

"Absolument, les discussions [sur l'avenir de Hyundai en WRC] se poursuivent chaque semaine ou chaque mois. Je ne pense pas que ce soit nouveau, cela dure depuis au moins six mois. Nous poursuivons le développement de la Rally2. Cela se présente très bien et elle sera très bientôt en piste pour ses essais", a déclaré Wheatley à Motorsport.com.

"Nous travaillons toujours avec la FIA et le promoteur du WRC pour comprendre exactement ce que seront les règlements sportifs. De notre point de vue, il y avait trois étapes clairement définies."

"La première était de comprendre la nouvelle structure du promoteur du WRC, et c'est désormais clair, ce qui est une excellente chose. La deuxième étape était de comprendre à quoi ressemblera le format sportif de 2027. Une réunion de la Commission WRC aura lieu très prochainement et nous espérons qu'elle permettra de préciser davantage les propositions."

"Ensuite, le dossier est transmis à la direction de Hyundai, à qui il est demandé d'étudier quelle serait l'activité la plus appropriée, en tenant compte des stratégies ou objectifs à court, moyen et long terme du programme. Je pense donc que nous sommes encore à quelques étapes de savoir comment nous pouvons nous intégrer [au WRC]."

"Il ne fait aucun doute que Hyundai aura une nouvelle évolution de l'i20 Rally2. Je suis convaincu qu'ils voudront lui offrir autant d'expérience et de possibilités de compétition que possible. Nous devons simplement comprendre comment cela peut fonctionner dans le format du WRC, ou si cela doit passer par un autre processus. Nous ne pouvons pas prendre de décision avant d'avoir obtenu les résultats de cette réflexion sur le format sportif."

Le développement de la Hyundai Rally2 atteint un point crucial

Hyundai est en bonne voie pour homologuer l'i20 N Rally2 profondément remaniée avant la fin de l'année, en vue d'éventuels débuts en compétition l'année prochaine. Le premier exemplaire est actuellement en cours d'assemblage avant d'entamer un programme d'essais.

Andrew Wheatley assure que Hyundai n'a encore rien décidé. Photo de: Hyundai

Wheatley a confirmé que certaines pièces de la voiture, notamment le moteur, pourraient en théorie être reprises si Hyundai décidait de s'engager dans la construction d'une voiture répondant aux spécifications WRC27 pour 2029.

"Nous travaillons avec tout le monde et avec les fournisseurs pour respecter des échéances qui sont assez serrées. Le processus est pleinement lancé et une équipe dédiée travaille sur ce programme. La première voiture est actuellement en cours d'assemblage."

"Plusieurs pilotes d'essais participeront au programme de développement. Nous disposerons d'un groupe de pilotes qui sera assez important puisque nous avons également cinq pilotes sous contrat cette année. Tous sont potentiellement disponibles pour ce travail, et nous ferons également appel à des pilotes extérieurs pour une partie du développement."

"Nous voulons nous assurer de tirer le maximum de bénéfices du programme, car la voiture est conçue avec une fenêtre de fonctionnement beaucoup plus large qu'une pure Rally1, pilotée par trois pilotes attitrés en WRC. Cette voiture est conçue pour être compétitive partout dans le monde, dans les championnats internationaux, régionaux et nationaux."

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