Hyundai réfléchit à engager quatre WRC en 2024

Hyundai étudie la possibilité d'engager une quatrième voiture en WRC la saison prochaine, alors que ses effectifs plafonnent à trois unités depuis 2019. La dernière fois qu'un contingent de quatre autos du constructeur sud-coréen a été vu dans le championnat remonte au Rallye du Portugal 2018 avec Thierry Neuville, Dani Sordo, Hayden Paddon et Andreas Mikkelsen.

L'envie paraît claire du côté de l'équipe mais la décision n'a pas encore été prise. Elle le sera dans les prochains mois, alors que Hyundai a récemment annoncé la relance d'un programme dédié aux jeunes pilotes, d'ores et déjà intégré par Teemu Suninen et Emil Lindholm. Si le premier cité sera au volant de l'i20 N Rally1 aux Rallyes d'Estonie et de Finlande, le second devra patienter.

Interrogé sur la possibilité de passer de trois à quatre voitures dans ce contexte, Cyril Abiteboul répond à Motorsport.com par l'affirmative : "Absolument, c'est une possibilité et nous annoncerons en temps voulu le plan pour tout le monde, y compris Dani [Sordo]. C'est tout à fait possible, le plan est que l'un deux [Suninen et Lindholm] pilote une voiture. Nous étudions ça, et même si aucune décision n'a été prise, ce que nous aimerions faire est de voir si l'on peut faire rouler une quatrième voiture."

"C'est une possibilité mais le problème vient du prix de ces voitures, et c'est pourquoi j'ai insisté sur la réglementation concernant la réduction des coûts pour tout le monde. Dans le cadre des règlements technique et sportif actuels, les coûts liés à l'exploitation d'une quatrième voiture sont incroyablement élevés, avec des épreuves très longues et un grand nombre de personnes. On parle du format des week-ends et du fait de le rendre plus attractif, ainsi que d'un règlement simple pour réduire les coûts afin que davantage de jeunes pilotes aient la chance de participer à un tel programme."

Cyril Abiteboul a de grandes décisions à prendre chez Hyundai.

Le directeur de l'équipe Hyundai est en effet partisan de l'introduction d'un plafond budgétaire en WRC, comme cela se fait déjà dans d'autres disciplines. Néanmoins, malgré les coûts qu'il évoque, la décision finale pour 2024 ne sera pas liée à d'éventuels changements à court terme dans les règlements.

"Il s'agit d'une discussion interne, et on doit passer nos budgets en revue", précise-t-il. "On devra faire un certain nombre de compromis, comme toujours. Si l'on fait ça, alors il faudra faire moins pour autre chose. Est-il préférable d'investir dans de jeunes pilotes ou de mettre en place un programme de développement particulier ? Je ne sais pas, c'est une décision que l'on devra prendre dans les prochains mois."

Si l'on écarte de l'équation les deux pilotes membres du nouveau programme jeunes de Hyundai, seul Thierry Neuville dispose d'un contrat ferme pour la saison 2024. La tendance va toutefois vers une prolongation du bail d'Esapekka Lappi.

"Je ne crois pas qu'il y ait urgence, on a un peu de temps", temporise Cyril Abiteboul sur la question. "Les performances d'Esapekka vont se traduire par une discussion autour d'une prolongation, et nous sommes à quelques mois d'avoir cette discussion."

Propos recueillis par Tom Howard