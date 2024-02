Katsuta accidenté, Lappi seul leader devant Fourmaux !

Au lendemain d'une journée rocambolesque, le Rallye de Suède a proposé ce samedi des conditions plus favorables. La neige a cessé de tomber et le ciel bleu a fait son apparition, rendant un peu moins déterminante la position sur la route.

Partis à la faute la veille, Ott Tänak et Kalle Rovanperä ont fait parler leur orgueil alors qu'ils ont repris la route sans rien avoir à jouer aujourd'hui. Et ils ont fait mouche, l'Estonien signant le scratch dans l'ES9, et le Finlandais dans l'ES10.

Une dixième spéciale qui s'est avérée décisive concernant la lutte pour la victoire. Un duel s'était installé entre Esapekka Lappi et Takamoto Katsuta, mais le Japonais a tout perdu en sortant de la route et en se retrouvant coincé dans un mur de neige. Un coup très dur pour le Japonais, brillant jusqu'ici.

Esapekka Lappi s'est donc retrouvé très seul aux commandes d'un rallye qu'il doit désormais gérer, avec une avance largement supérieure à la minute. Il faut se tourner vers d'autres duellistes pour le suspense à ce stade : Adrien Fourmaux et Elfyn Evans. Le Français, toujours solide mais qui a lâché du temps dans la première spéciale matinale, doit désormais faire face au retour du Gallois dans la bagarre qui les oppose pour la deuxième place.

Thierry Neuville, lui, remonte peu à peu la file des WRC2 qui, comme attendu, rentrent dans le rang compte tenu des conditions plus habituelles du jour.

Esapekka Lappi est désormais seul en tête.

L'ES11 constituait le plus gros morceau de la boucle – qui sera de nouveau parcourue cet après-midi – avec plus de 28 km à faire et le retour du phénomène de balayage.

Bien parti dans cette spéciale, Elfyn Evans a commis une erreur sur la fin en tapant à l'intérieur d'un virage, perdant tout le bénéfice de son avance. À l'inverse, Adrien Fourmaux a sorti une très belle attaque et a conclu sa matinée en reprenant près de 5 secondes au pilote Toyota. Le pilote tricolore a surtout signé le scratch, le quatrième de sa carrière en WRC !

Prudent, Esapekka Lappi n'a pas pris de risques inutiles, conservant une avance de 1'24 sur Adrien Fourmaux en tête du classement général. Le Finlandais a reconnu qu'il peinait désormais à évaluer le bon rythme à suivre dans cette situation.

Scratchs du samedi matin

ES9 Vännäs 1 15,65 km O. Tänak ES10 Sarsjöliden 1 14,23 km K. Rovanperä ES11 Bygdsiljum 1 28,06 km A. Fourmaux

Rallye de Suède - Classement après l'ES11