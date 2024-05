Lancia annonce son retour en Rallye

La nouvelle, annoncée avant le Rallye de Sardaigne de ce week-end, fait suite à des mois de spéculation liant le constructeur italien, le plus titré de l'histoire du Championnat du Monde des Rallyes avec 10 titres constructeurs (1974-1976, 1983, 1987-1992), à un retour dans le monde du Rallye.

Après l'annonce de la renaissance de sa célèbre marque HF [High Fidelity] en mars, Lancia a présenté en avant-première son Ypsilon HF, voiture électrique à hautes performances, et a annoncé un programme Rally4, avec une version thermique du même modèle.

À destination des jeunes pilotes

La version Rally4 sera équipée d'un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre développant 212 chevaux. Comme nous l'avons déjà signalé, un passage à la catégorie Rally4 de série à deux roues motrices semble être la voie la plus probable pour le retour tant attendu de Lancia en compétition.

La marque appartient au groupe Stellantis, qui compte déjà deux représentantes en Rally4 : la Peugeot 208 Rally4 et l'Opel Corsa Rally4. Les deux voitures sont basées sur la même plateforme et utilisent les éléments communs les plus importants (moteur, boîte de vitesses, concept de suspension).

"À partir d'aujourd'hui, le cœur de nombreux fans et passionnés de rallye battra à nouveau", peut-on lire dans un communiqué publié par Lancia. "En effet, Lancia a décidé de revenir dans le monde du Rallye, en partant des bases de la compétition, du Rally4, le cœur battant du Rallye : une catégorie qui représente la passion pure, avec comme protagonistes de jeunes pilotes qui commencent leur carrière avec passion pour devenir les professionnels de demain."

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Photo de: Lancia

"Un nouveau départ dans le parfait style Lancia, caractérisé par l'ambition, le pragmatisme et l'humilité, en ligne avec la mission et l'ADN de la marque. Lancia reste la marque la plus titrée de tous les temps dans le monde des rallyes, avec 15 titres mondiaux des rallyes, trois championnats du monde d'endurance des constructeurs, une 1000 Miglia, deux Targa Florio et une Carrera Panamericana."

"La Lancia Ypsilon Rally 4 HF est équipée d'un moteur turbocompressé de 1,2 litre à trois cylindres et quatre soupapes par cylindre qui développe 212 chevaux. Équipé d'une traction avant avec boîte de vitesses mécanique à 5 rapports et différentiel mécanique à glissement limité, le modèle hautes performances est la solution idéale pour le plaisir de tous les passionnés de rallye, mais aussi un candidat sérieux pour les pilotes qui aspirent à la victoire dans la catégorie R4 et dans les championnats de deux roues motrices".

On ne sait pas encore quand la première Yspilon Rally4 effectuera ses premiers tours de roue.