Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

WRC

Lancia fait appel à Sesks et Suninen pour développer sa Rally2

Le constructeur italien Lancia s'est entouré de deux spécialistes des rallyes sur terre afin de préparer le Rallye de Finlande.

Tom Howard
Tom Howard
Mis à jour:
Martins Sesks, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo de : M-Sport

Martins Sesks et Teemu Suninen ont participé à une séance d'essais de développement avec Lancia en Finlande afin d'aider la marque italienne à optimiser sa nouvelle Ypsilon Rally2 pour les prochaines épreuves sur terre.

Lancia s'est rendue cette semaine sur les très rapides routes finlandaises pour préparer le Rallye de Finlande, dixième manche du WRC (30 juillet-2 août). Cette épreuve marquera également les débuts de la nouvelle Ypsilon Rally2 HF Integrale sur ce type de parcours à haute vitesse sur terre, avec cinq voitures engagées.

La marque italienne a déjà goûté à la victoire cette saison sur asphalte grâce aux succès de ses pilotes officiels, Yohan Rossel et Nikolay Gryazin, en Croatie, aux Îles Canaries et au Japon. En revanche, elle n'a pas encore décroché le moindre podium sur terre.

Afin d'optimiser la voiture avant le Rallye de Finlande, Yohan Rossel et Nikolay Gryazin, ont été rejoints cette semaine par Martins Sesks et Teemu Suninen. Les deux pilotes sont réputés pour leur expertise sur ce type de terrain.

Lire aussi :

"Nous avons fait appel à Martins Sesks et Teemu Suninen, car ils apportent une précieuse expérience sur des surfaces qu'ils connaissent particulièrement bien", indique un communiqué de Lancia Corse transmis à Motorsport.com.

"Pour optimiser les réglages de la voiture, il est essentiel de multiplier les approches et de s'appuyer sur des retours techniques variés. Bien entendu, Yohan Rossel et Nikolay Gryazin ont également pris part à ces essais afin de contribuer au développement de la voiture."

Martins Sesks, qui dispute un programme partiel en Rally1 avec M-Sport-Ford cette saison, a participé aux essais lundi. Le Letton sera de retour en WRC dès la semaine prochaine à l'occasion du Rallye d'Estonie, puis lors du Rallye de Finlande.

Selon nos informations, Teemu Suninen a pris le relais mardi, quelques jours après sa deuxième place au Rally di Roma Capitale. Le Finlandais dispute cette saison l'intégralité du Championnat d'Europe des Rallyes (ERC), dont il occupe actuellement la tête, tout en menant également un programme en WRC2.

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Lancia refroidit la piste d'un kit Rally2 pour défier les WRC27

Meilleurs commentaires
Plus de
Tom Howard

Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

WRC
WRC
Ott Tänak laisse la porte ouverte à un retour en WRC

Un des nouveaux constructeurs du WRC prépare ses premiers tests

WRC
WRC
Un des nouveaux constructeurs du WRC prépare ses premiers tests

Ogier "de retour dans le match" pour un 10e titre mondial

WRC
WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier "de retour dans le match" pour un 10e titre mondial

Dernières actus

Totalement démotivé, Viñales dénonce une volte-face de KTM

MotoGP
MGP MotoGP
Totalement démotivé, Viñales dénonce une volte-face de KTM

Bezzecchi toujours marqué par sa grosse chute d'Assen : "Je suis très loin d'être à 100%"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Allemagne
Bezzecchi toujours marqué par sa grosse chute d'Assen : "Je suis très loin d'être à 100%"

Pourquoi Red Bull a souffert à Silverstone… et redoute le même scénario à Spa

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Grande-Bretagne
Pourquoi Red Bull a souffert à Silverstone… et redoute le même scénario à Spa

De retour d'opération, Acosta est autorisé à courir en Allemagne

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Allemagne
De retour d'opération, Acosta est autorisé à courir en Allemagne