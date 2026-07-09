Lancia fait appel à Sesks et Suninen pour développer sa Rally2

Martins Sesks et Teemu Suninen ont participé à une séance d'essais de développement avec Lancia en Finlande afin d'aider la marque italienne à optimiser sa nouvelle Ypsilon Rally2 pour les prochaines épreuves sur terre.

Lancia s'est rendue cette semaine sur les très rapides routes finlandaises pour préparer le Rallye de Finlande, dixième manche du WRC (30 juillet-2 août). Cette épreuve marquera également les débuts de la nouvelle Ypsilon Rally2 HF Integrale sur ce type de parcours à haute vitesse sur terre, avec cinq voitures engagées.

La marque italienne a déjà goûté à la victoire cette saison sur asphalte grâce aux succès de ses pilotes officiels, Yohan Rossel et Nikolay Gryazin, en Croatie, aux Îles Canaries et au Japon. En revanche, elle n'a pas encore décroché le moindre podium sur terre.

Afin d'optimiser la voiture avant le Rallye de Finlande, Yohan Rossel et Nikolay Gryazin, ont été rejoints cette semaine par Martins Sesks et Teemu Suninen. Les deux pilotes sont réputés pour leur expertise sur ce type de terrain.

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"Nous avons fait appel à Martins Sesks et Teemu Suninen, car ils apportent une précieuse expérience sur des surfaces qu'ils connaissent particulièrement bien", indique un communiqué de Lancia Corse transmis à Motorsport.com.

"Pour optimiser les réglages de la voiture, il est essentiel de multiplier les approches et de s'appuyer sur des retours techniques variés. Bien entendu, Yohan Rossel et Nikolay Gryazin ont également pris part à ces essais afin de contribuer au développement de la voiture."

Martins Sesks, qui dispute un programme partiel en Rally1 avec M-Sport-Ford cette saison, a participé aux essais lundi. Le Letton sera de retour en WRC dès la semaine prochaine à l'occasion du Rallye d'Estonie, puis lors du Rallye de Finlande.

Selon nos informations, Teemu Suninen a pris le relais mardi, quelques jours après sa deuxième place au Rally di Roma Capitale. Le Finlandais dispute cette saison l'intégralité du Championnat d'Europe des Rallyes (ERC), dont il occupe actuellement la tête, tout en menant également un programme en WRC2.