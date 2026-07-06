Lancia refroidit la piste d'un kit Rally2 pour défier les WRC27

Malgré l'annonce récente par la FIA de la possibilité, pour les constructeurs engagés en Rally2, de développer un kit d'évolution pour venir se mesurer aux WRC27 l'année prochaine, on ne se bouscule pas au portillon pour adopter cette solution. Chez Lancia, qui a lancé en compétition avec succès sa Ypsilon Rally2 cette année, l'hypothèse est étudiée, mais la tendance n'est pas à un feu vert pour prendre cette direction.

"C'est une situation difficile", confie à Motorsport.com Luca Martello, nouveau patron de Lancia Corse. "Il y a essentiellement deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le timing. La réglementation a été publiée très tardivement, donc la fenêtre de développement est extrêmement courte, même si ça reste techniquement possible."

"Le second problème, c'est le budget. Le règlement exige que tout constructeur développant le kit s'engage pour toute la saison 2027 avec deux voitures. Cela représente un investissement financier significatif. Nous n'avons pas encore pris de décision définitive, mais si rien ne change, il sera très difficile pour nous de développer le kit."

Né en 1991, l'ingénieur italien Luca Martello a pris la tête des activités sportives de Lancia il y a seulement un mois, dans le cadre d'une réorganisation au sein du groupe Stellantis. Il a déjà pu se pencher sur la problématique du kit Rally2 WRC, mais attend un hypothétique signe de la FIA pour revoir la position de Lancia.

Interrogé sur son espoir de rouvrir des discussions sur le sujet avec la FIA, il répond par l'affirmative. "Je crois que c'est une question sur laquelle la FIA se penche déjà", ajoute-t-il. "Nous attendons de voir si de nouvelles opportunités se présenteront."

Lancia a fait un retour réussi en Rally2 cette année. Photo de: Massimo Bettiol - Getty Images

À court terme, c'est la stabilité qui semble primer concernant le jeune programme compétition de Lancia, dont l'avenir ne serait a priori pas menacé par les changements organisationnels.

"Pour le moment, la totalité de nos programmes restent inchangés", assure Luca Martello. "Il est vrai que la réorganisation est encore en cours et que tous les détails n'ont pas été finalisés, donc il pourrait y avoir de nouvelles opportunités dans les prochains mois. Nous attendons encore d'avoir une vision globale plus claire de la situation, mais, pour le moment, tout a été confirmé."

"Nous ne disposons pas du même budget que certains grands constructeurs. Notre activité repose sur la compétition client. Nous devons générer des revenus grâce aux voitures que nous vendons."

Quoi qu'il arrive, Lancia réfute les raccourcis évoquant une Ypsilon qui serait une version remise au goût du jour de la Citroën C3 Rally2.

"C'est faux", répond Luca Martello. "La voiture est entièrement nouvelle. Nous avons redessiné l'aérodynamique de A à Z et, surtout, nous avons profité de la nouvelle homologation pour introduire des améliorations partout où nous estimions que la plateforme précédente pouvait être plus performante."

"L'électronique est entièrement nouvelle, les amortisseurs sont nouveaux, nous avons revu de nombreux éléments du moteur et l'aérodynamique est complètement différente. Ainsi, à bien des égards, il s'agit d'une voiture de rallye entièrement nouvelle."

Propos recueillis par Giacomo Rauli