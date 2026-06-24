Les Rally2 pourront défier les WRC27 grâce à un nouveau kit d'évolution

La FIA a annoncé son intention d'introduire un kit d'évolution destiné aux Rally2 afin qu'elles puissent rivaliser avec les machines de pointe du WRC en 2027 et 2028.

Avec l'adoption du nouveau règlement technique WRC27 à partir de l'an prochain, la FIA prévoyait déjà d'autoriser les Rally2 à concourir aux côtés des nouvelles WRC27 au sein d'une même catégorie afin d'augmenter le nombre de voitures engagées au plus haut niveau.

Cette approche a été rendue possible par le fait que les nouvelles WRC27, dont le coût est plafonné à 345 000 €, reposent en grande partie sur des composants Rally2 et devraient offrir des performances similaires. En cas d'écart de performance entre les WRC27 et les Rally2, la FIA avait indiqué qu'elle ajusterait le poids minimum afin d'équilibrer les performances.

Désormais, elle a également annoncé l'introduction d'un kit Rally2 WRC, dont le coût sera plafonné à 7 500 €, destiné à être monté sur les Rally2 afin d'assurer une "plus grande parité aérodynamique" entre les deux types de voitures. Les Rally2 équipées de ce kit pourront concourir aux côtés des WRC27 en 2027 et 2028.

"Le nouveau règlement introduit un Rally2-WRC-Kit pouvant être monté sur les voitures Rally2 homologuées avant le 31 décembre 2026", indique la FIA, qui a ratifié cette mesure lors de la dernière réunion du Conseil mondial du Sport automobile à Macao. "Ces voitures Rally2-WRC-Kit ne seront éligibles à une participation aux côtés des WRC27 en WRC que lors des saisons 2027 et 2028."

"Le Rally2-WRC-Kit a été introduit afin de favoriser une plus grande parité aérodynamique entre les Rally2 et la nouvelle génération de voitures WRC27. Le kit comprendra de nouveaux appendices aérodynamiques à l'avant, un pare-chocs avant et un dispositif aérodynamique arrière, pour un coût maximal de 7 500 €."

La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale Photo de: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

L'homologation du Rally2-WRC-Kit ne pourra être effectuée que par un constructeur engagé en WRC. Lors de la première année d'homologation, ce constructeur devra participer à l'ensemble des manches inscrites au calendrier du WRC, avec un minimum de deux voitures engagées par rallye.

Le règlement définit également le cadre technique des Rally2-WRC-Kit, notamment un poids total de 1 220 kg. Chaque Rally2-WRC-Kit bénéficiera d'un joker pour les éléments de carrosserie homologués dans le cadre du kit, et une seule extension Rally2-WRC-Kit sera autorisée par fiche d'homologation Rally2 sur la période 2027-2028.

L'éligibilité des Rally2-WRC-Kit dans la catégorie reine du WRC prendra fin le 31 décembre 2028, offrant ainsi une période de transition clairement définie de deux ans lors de l'introduction de la réglementation WRC27.

"Davantage de concurrence au plus haut niveau est le moteur de tout ce que nous mettons en place avec WRC27, et ces changements approuvés par le Conseil mondial du Sport automobile nous aideront à offrir un spectacle encore plus attractif au public au cours des deux prochaines années", a déclaré le vice-président de la FIA pour le sport, Malcolm Wilson.

"En créant une voie d'accès permettant aux Rally2 éligibles de rejoindre la catégorie reine, cette réglementation favorisera des plateaux plus fournis, renforcera la densité de la concurrence et contribuera à offrir une lutte passionnante au plus haut niveau du rallye."