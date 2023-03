Lappi résiste à la pression d'Ogier au Rallye du Mexique

Charger le lecteur audio

Esapekka Lappi attaquait les spéciales du vendredi après-midi au Mexique avec 1,4 seconde d'avance sur Sébastien Ogier. Cet avantage est désormais de 5,3 secondes au moment d'attaquer les deux dernières journées de l'épreuve.

Certes, ce n'est pas un gouffre qui sépare les deux hommes, mais le pilote Hyundai affronte un sextuple vainqueur de ce rallye, qui avait qui plus est réussi à réduire l'écart à 0,3 seconde au terme de l'ES7. Mais le Finlandais a répliqué méthodiquement en s'offrant les ES8 et 9 (faisant culminer son avantage à 6,9 secondes), avant qu'Ogier ne finisse par stopper l'hémorragie en ES10 par ailleurs remportée par une autre Hyundai, celle de Dani Sordo.

Elfyn Evans pointe toujours à la troisième place mais il est désormais à 30 secondes de Lappi, le Gallois peinant à se mettre dans le rythme de ses rivaux. Thierry Neuville est 9,7 secondes derrière le pilote Toyota alors que Kalle Rovanperä, qui a balayé la route une grande partie de la journée, a limité la casse en étant repoussé à 59,7 secondes de son compatriote. Sordo a certes terminé la journée par un scratch, mais cela n'a pas effacé le temps perdu sur une crevaison qui l'a fait sortir du top 4.

La matinée de vendredi avait été bien entendu marquée par les déboires des Ford Puma de M-Sport, et plus particulièrement par le problème de turbo qui a touché le leader de l'épreuve jeudi soir, Ott Tänak, qui pointe au 18e rang de l'épreuve à 14 minutes. Ses équipiers Pierre-Louis Loubet et Jourdans Serderidis ainsi que le pilote Toyota Takamoto Katsuta ont abandonné après des accidents dans la matinée également.

Ce samedi, neuf spéciales attendent les pilotes.

Scratch de vendredi

ES3 : E. Lappi

ES4 : S. Ogier

ES5 : E. Lappi

ES6 : E. Lappi

ES7 : S. Ogier

ES8 : E. Lappi

ES9 : E. Lappi

ES10 : D. Sordo

Rallye du Mexique - Classement après l'ES10