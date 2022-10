Lappi voit en Rovanperä le futur Verstappen du WRC

Charger le lecteur audio

Pour avoir partagé avec Sébastien Ogier la troisième GR Yaris engagée par Toyota cette saison, Esapekka Lappi a été l'un des témoins privilégiés de l'éclosion au sommet de Kalle Rovanperä cette saison. De sa domination aussi, le Champion du monde 2022 ayant remporté six rallyes (dont cinq en ouvrant la route) sur les 11 courus pour l'instant cette année.

Lappi a fait la connaissance de son compatriote voilà déjà quelques années, et explique avoir "coaché" celui-ci lors de ses plus jeunes années, il y a une décennie. Le vainqueur du Rallye du Rallye de Finlande 2017 explique par ailleurs que nombreux sont les pilotes WRC à avoir été impressionnés par les performances de Rovanperä cette saison.

"Je ne pense pas qu'il n'y ait que les fans et les spectateurs qui pensent qu'il est formidable, car quasiment tous les pilotes pensent la même chose", explique ainsi Lappi. "C'est un gars vraiment comme tout le monde quand on sort du domaine du rallye. C'est d'ailleurs difficile de comprendre pourquoi il est si bon. Tout ce que je peux dire c'est qu'il est effectivement très détendu, tout le temps, il ne se fait tout simplement pas de soucis. Il s'installe dans la voiture et c'est à ce moment-là qu'il est à 100%. Ce qu'il y a de commun entre Kalle et Monsieur [Sébastien] Loeb, c'est qu'ils sont toujours au volant d'une machine, ce qui n'est pas une mauvaise chose au final."

Interrogé sur la précocité de ce premier sacre (Rovanperä n'a que 22 ans), Lappi estime qu'il s'agit-là d'une étape importante de franchie pour le championnat. Ce dernier juge également que la discipline a besoin d'un héros similaire à Max Verstappen en F1, et que Rovanperä a parfaitement les épaules pour endosser ce rôle en WRC.

"C'est définitivement un moment important, et au final je pense que c'est très bien pour la discipline et que c'est ce dont elle avait besoin", ajoute le Finlandais de 31 ans. "La discipline a besoin de héros comme Max Verstappen, et c'est exactement ce qui se produit sous nos yeux. Ce n'est pas une grande surprise. Je savais depuis quelques années que cela allait arriver tôt ou tard, qu'il allait devenir Champion. Il y a dix ans, il pilotait une quatre roues motrices, une S2000 Fiesta, c'était ma voiture, et j'ai voulu lui donner quelques leçons. Mais le problème c'est que je n'ai rien pu lui apprendre, et à partir de ce moment-là j'ai dit à ma femme 'on est foutus', et je ne m'étais pas trompé."

Lappi a été un témoin privilégié de la montée en puissance de Rovanperä cette saison.

Transmission de flambeau entre Ogier et Rovanperä

Lappi n'est pas le seul à dresser des louanges au nouveau Champion du monde. Sébastien Ogier a ainsi décrit la performance de son coéquipier comme étant "incroyable". Le Français, qui a pris le relais de Lappi en Nouvelle-Zélande et participera aux deux derniers rallyes de la saison, au Catalogne et au Japon, a terminé deuxième aux antipodes derrière son successeur au palmarès du WRC. "Je suis heureux [de lui céder le titre], honnêtement", a déclaré le Champion du monde 2021.

"Il était prévu que je lui laisse le champ libre à un moment donné sachant que je n'étais pas en lice pour le championnat cette année. Mais c'est sympa de faire partie de ce moment, d'assister à cela. C'est bien de voir ce jeune gars réaliser des performances extraordinaires et prouver qu'il mérite vraiment ce titre. Je ne pense pas qu'il a besoin du moindre conseil [pour le futur]. Déjà, il est trop en avance. À 22 ans je n'étais même pas encore monté dans une voiture de rallye. Tant qu'il garde les pieds sur terre et ne pense pas que tout vient facilement, qu'il continue de travailler comme il le fait et dispose d'une bonne équipe, l'avenir s'annonce brillant pour lui."