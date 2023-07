Latvala de retour en WRC pour le Rallye de Finlande !

C'est un comeback inattendu ! À 38 ans, et alors qu'il s'est reconverti depuis deux ans et demi dans le rôle de directeur d'équipe chez Toyota, Jari-Matti Latvala reprendra du service dès le mois prochain. Le Finlandais sera au départ du Rallye de Finlande, du 3 au 6 août, au volant d'une Toyota GR Yaris Rally1, ce qui constituera son 210e départ dans la catégorie. Plus de trois ans après sa dernière participation à une compétition de haut niveau, il relèvera le défi sur son rallye national, qu'il a remporté à trois reprises par le passé.

"Je crois que l'histoire a commencé fin 2022, quand j'étais au Japon et que je discutais avec Morizo [Akio Toyoda], notre président", raconte Jari-Matti Latvala sur le site officiel du WRC. "Je lui ai dit que je rêvais de découvrir une voiture Rally1, car ces vingt dernières années, j'ai roulé dans toutes les WRC avec toutes les évolutions, mais je n'ai jamais fait l'expérience d'une Rally1, et j'aurais aimé le faire avant mes 40 ans."

"Morizo a dit 'Oui, on doit le faire, et on va le faire'. Mais on n'était pas d'accord sur le moment où le faire. Cette saison, on avait cette quatrième voiture cliente disponible et soudainement, en début d'année, Akio a dit 'Hum, on peut le faire cette année, faisons-le !'. Il a aussi dit qu'il viendrait au Rallye de Finlande, et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée. C'est comme ça qu'on a trouvé un accord."

Présent sur l'épreuve, Akio Toyoda assurera ainsi l'intérim de Jari-Matti Latvala à la tête de l'équipe, pour que le Finlandais puisse se concentrer sur son retour au volant. Objectif plaisir, évidemment !

"Mon objectif est d'avoir le sourire à la fin de chaque spéciale", promet-il. "Et si l'on est quelque part entre le top 5 et le top 10, je serai vraiment heureux. Je n'aurai eu qu'une journée d'essai, je vais monter dans la voiture et faire directement le rallye. Ce n'est pas facile de monter dans une voiture après une seule journée de test. Mais c'est davantage pour l'expérience et le plaisir. Je ne commence pas une nouvelle carrière de pilote."

Lire aussi : Hyundai réfléchit à engager quatre WRC en 2024