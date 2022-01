La liste des engagés du Rallye Monte-Carlo 2022 publiée

Dix jours avant le grand lancement de la 50e saison du Championnat du monde des Rallyes, l'Automobile Club de Monaco a dévoilé la liste des engagés de la première manche de la saison 2022, qui marquera les grands débuts de la nouvelle réglementation hybride.

Pour sa 90e édition, le Rallye Monte-Carlo aura donc l'honneur d'ouvrir les hostilités du 20 au 23 janvier prochains en s'appuyant sur la présence de 75 équipages parmi lesquels on retrouvera 11 Rally1 hybrides, soit un meilleur total que la génération des WRC Plus qui avait réuni, en 2017, dix nouvelles voitures lors de la manche inaugurale.

Octuple Champion du monde depuis novembre dernier, Sébastien Ogier portera le numéro 1 sur sa Toyota Yaris Rally1 même si ses apparitions ne seront que ponctuelles cette année. Aux côtés de son nouveau copilote Benjamin Veillas, le Gapençais aura toutefois à cœur de briller sur les spéciales de la classique monégasque, où il détient le record de victoires avec huit succès. Le line-up de la firme japonaise sera ensuite complété par le double vice-champion en titre Elfyn Evans et l'espoir finlandais Kalle Rovanperä. De son côté, Takamoto Katsuta sera aligné dans un second team, le Toyota Gazoo Racing WRT Next Generation, où une cinquième Yaris fera très probablement des piges plus tard dans la saison.

Après une préparation hivernale perturbée par la météo, l'énorme crash de Thierry Neuville ou encore le départ soudain du directeur de l'équipe Andrea Adamo, Hyundai Motorsport alignera trois i20 Rally1. Aux côtés du Belge, Ott Tänak tentera de proposer un tout autre visage après une saison 2021 ratée. Pour épauler les deux leaders du team sud-coréen, Dani Sordo et Oliver Solberg se partageront le volant de la troisième i20 en formant un duo complémentaire. En effet, le Suédois, qui prendra part à sa première campagne officielle dans la catégorie reine, pourra s'appuyer sur l'expérience de son coéquipier espagnol, présent en WRC pour la 20e saison consécutive.

M-Sport aura également fière allure face à ses deux rivaux. Ayant délibérément mis de côté la saison 2021 pour se concentrer sur l'arrivée de l'hybride, l'équipe britannique a pu longuement travailler sur sa nouvelle Ford Puma Rally1 grâce à la nouvelle implication de Ford, séduit par l'hybridation. Au delà de l'aspect technique, elle a judicieusement soigné son recrutement en s'attachant les services de Craig Breen tout en prolongeant Gus Greensmith et Adrien Fourmaux sur des programmes complets.

Fraîchement rentré de son sixième Dakar, Sébastien Loeb viendra renforcer les rangs. Après d'interminables discussions, les deux parties ont finalement trouvé un accord pour un programme dont seul le Monte-Carlo a été confirmé. À 47 ans, l'Alsacien s'offre là un nouveau défi de taille en revenant à sa discipline de cœur, près de deux ans après sa dernière apparition (Turquie 2020), le tout dans l'équipe face à laquelle il s'est battu au plus fort de sa carrière et avec une nouvelle copilote, Isabelle Galmiche.

En WRC2, Andreas Mikkelsen remettra son titre en jeu face notamment à la paire française Éric Camilli-Yohan Rossel, tous deux engagés sur des programmes complets. Cinq ans après sa dernière participation, Francois Delecour s'alignera en R-GT au volant de l'Alpine et sera directement opposé à ses compatriotes Manu Guigou et Raphaël Astier.

Liste des engagés Rallye Monte-Carlo 2022 (20-23 janvier)

N° Équipe Équipage Voiture Catégorie Priorité N° Team Equipage Voiture Classe Priorité 1 TOYOTA GAZOO RACING WRT Sébastien OGIER TOYOTA RC1 P1 Benjamin VEILLAS GR Yaris Rally1 Rally1 M 33 TOYOTA GAZOO RACING WRT Elfyn EVANS TOYOTA RC1 P1 Scott MARTIN GR Yaris Rally1 Rally1 M 11 HYUNDAI SHELL MOBIS Thierry NEUVILLE HYUNDAI RC1 P1 WORLD RALLY TEAM Martijn WYDAEGHE i20 N Rally1 Rally1 M 69 TOYOTA GAZOO RACING WRT Kalle ROVANPERÄ TOYOTA RC1 P1 Jonne HALTTUNEN GR Yaris Rally1 Rally1 M 8 HYUNDAI SHELL MOBIS Ott TÄNAK HYUNDAI RC1 P1 WORLD RALLY TEAM Martin JÄRVEOJA i20 N Rally1 Rally1 M 18 TOYOTA GAZOO RACING WRT NG Takamoto KATSUTA TOYOTA RC1 P1 Aaron JOHNSTON GR Yaris Rally1 Rally1 M/T 42 M-SPORT FORD Craig BREEN FORD RC1 P1 WORLD RALLY TEAM Paul NAGLE Puma Rally1 Rally1 M 44 M-SPORT FORD Gus GREENSMITH FORD RC1 P1 WORLD RALLY TEAM Jonas ANDERSSON Puma Rally1 Rally1 16 M-SPORT FORD Adrien FOURMAUX FORD RC1 P1 WORLD RALLY TEAM Alexandre CORIA Puma Rally1 Rally1 M 2 HYUNDAI SHELL MOBIS Oliver SOLBERG HYUNDAI RC1 P1 WORLD RALLY TEAM Elliott EDMONDSON i20 N Rally1 Rally1 M 19 M-SPORT FORD Sébastien LOEB FORD RC1 P1 WORLD RALLY TEAM Isabelle GALMICHE Puma Rally1 Rally1 M 20 TOKSPORT WRT Andreas MIKKELSEN SKODA RC2 P2 Eriksen TORSTEIN Fabia Evo Rally2 WRC2 (T/D/C) 21 TOKSPORT WRT Marco BULACIA SKODA RC2 P2 Marcelo DER OHANNESIAN Fabia Evo Rally2 WRC2 (T/DJ/C) 22 TOKSPORT WRT 2 Nikolay GRYAZIN SKODA RC2 P2 Konstantin ALEKSANDROV Fabia Evo Rally2 WRC2 (DJ/C) 23 PH SPORT Yohan ROSSEL CITROEN RC2 P2 Benjamin BOULLOUD C3 Rally2 WRC2 (D/C) 24 SAINTELOC JUNIOR TEAM Eric CAMILLI CITROEN RC2 P2 Yannick ROCHE C3 Rally2 WRC2 (T/D/C) 25 CHRIS INGRAM Chris INGRAM SKODA RC2 P2 Ross WHITTOCK Fabia Evo Rally2 WRC2 (DJ/C) 26 SAINTELOC JUNIOR TEAM Sean JOHNSTON CITROEN RC2 P2 Alexander KIHURANI C3 Rally2 WRC2 (T/D/C) 27 YACCO ACCR TEAM Erik CAIS FORD RC2 P2 Petr TĚŠÍNSKÝ Fiesta MkII Rally2 WRC2 (T/DJ/C) 28 GRÉGOIRE MUNSTER Grégoire MUNSTER HYUNDAI RC2 P2 Louis LOUKA i20 N Rally2 WRC2 (DJ/CJ) 29 JOHANNES KEFERBÖCK Johannes KEFERBÖCK SKODA RC2 P2 Ilka MINOR Fabia Evo Rally2 WRC2 (D/C) 30 FREDDY LOIX Freddy LOIX SKODA RC2 P2 Pieter TSJOEN Fabia Evo Rally2 WRC2 (DM/C) 31 OLIVIER BURRI Olivier BURRI VOLKSWAGEN RC2 P2 Anderson LEVRATTI Polo GTI Rally2 WRC2 (DM/C) 32 YACCO ACCR TEAM Pierre RAGUES VOLKSWAGEN RC2 P2 Julien PESENTI Polo GTI Rally2 WRC2 (T/D/C) 34 MAURO MIELE Mauro MIELE SKODA RC2 P2 Luca BELTRAME Fabia Rally2 WRC2 (DM/C) 35 EAMONN BOLAND Eamonn BOLAND FORD RC2 P2 MJ Fiesta Rally2 WRC2 (DM/CM) 36 FRÉDÉRIC ROSATI Frédéric ROSATI HYUNDAI RC2 P2 Philippe MARCHETTO i20 N Rally2 WRC2 (DM/CM) 37 JEAN-MICHEL RAOUX Jean-Michel RAOUX VOLKSWAGEN RC2 P2 Laurent MAGAT Polo GTI Rally2 WRC2 (DM/CM) 38 MAURIZIO MORATO Maurizio MORATO SKODA RC2 P2 Enrico GALLINARO Fabia Evo Rally2 WRC2 (D) 39 CARLO COVI Carlo COVI SKODA RC2 P2 Michela LORIGIOLA Fabia Rally2 WRC2 (DM) 40 FABRIZIO ARENGI Fabrizio ARENGI SKODA RC2 P2 Massimiliano BOSI Fabia Evo Rally2 WRC2 (DM) 41 SAMI PAJARI Sami PAJARI FORD RC3 P3 Enni MÄLKÖNEN Fiesta Rally3 Rally3 WRC3 43 ENRICO BRAZZOLI Enrico BRAZZOLI FORD RC3 P3 Manuel FENOLI Fiesta Rally3 Rally3 WRC3 45 JAN ČERNÝ Jan ČERNÝ FORD RC3 P3 Petr ČERNOHORSKÝ Fiesta Rally3 Rally3 WRC3 46 MANU GUIGOU Manu GUIGOU ALPINE RGT RGT Kévin BRONNER A110 RGT Cars RGT 47 FRANÇOIS DELECOUR François DELECOUR ALPINE RGT RGT Jean Rodolphe GUIGONNET A110 RGT Cars RGT 48 RAPHAËL ASTIER Raphaël ASTIER ALPINE RGT RGT Frédéric VAUCLARE A110 RGT Cars RGT 49 MARTIN RADA Martin RADA ABARTH RGT RGT Jaroslav JUGAS 124 Rally RGT Cars RGT 50 IAN CRERAR Ian CRERAR ALPINE RGT RGT Elise RACETTE A110 RGT Cars RGT 51 ALBERTO SASSI Alberto SASSI ABARTH RGT RGT Gabriele 124 Rally RGT Cars RGT 52 ROBERTO GOBBIN Roberto GOBBIN ABARTH RGT RGT Fabio GRIMALDI 124 Rally RGT Cars RGT 53 CRISTOPHE CASANOVA Christophe CASANOVA ALPINE RGT RGT Dominique CORVI A110 RGT Cars RGT 54 DG SPORT COMPETITION Stéphane LEFEBVRE CITROEN RC2 Renaud JAMOUL C3 Rally2 55 PHILIPPE BAFFOUN Philippe BAFFOUN VOLKSWAGEN RC2 Charlyne QUARTINI Polo GTI Rally2 56 FRÉDÉRIK CASCIANI Frédérik CASCIANI SKODA RC2 Vincent DELAPLANCHE Fabia Evo Rally2 57 ELWIS CHENTRE Elwis CHENTRE SKODA RC2 Massimiliano BAY Fabia Evo Rally2 58 MATTEO GAMBA Matteo GAMBA SKODA RC2 Nicoló GONELLA Fabia Evo Rally2 59 PIERRE PERGOLA Pierre PERGOLA SKODA RC2 Fabrice CORONA Fabia Rally2 60 LUC PISTACHI Luc PISTACHI SKODA RC2 Laëtitia AUTHIER Fabia Rally2 61 YANIS DESANGLES Yanis DESANGLES SKODA RC2 Nicolas THERON Fabia Rally2 62 ALESSANDRO GINO Alessandro GINO HYUNDAI RC2 Daniele MICHI i20 N Rally2 63 JÉRÔME AYMARD Jérôme AYMARD RENAULT RC4 Sandrine AYMARD BOUIX Clio RS R3T 64 ZOLTÁN LÁSZLÓ Zoltán LÁSZLÓ FORD RC3 Tamás BEGALA Fiesta Rally3 Rally3 65 CHRISTOPHE BERARD Christophe BERARD RENAULT RC4 Christophe BERNABO Clio RS R3T 66 LIONEL GOUJON Lionel GOUJON PEUGEOT RC4 Christophe LAPERRIERE 208 Rally4 / R2 67 NICOLAS D'ULIVO Nicolas D'ULIVO FORD RC4 Angélique PAOLINI Fiesta Rally4 / R2 68 JASON BAILEY Jason BAILEY PEUGEOT RC4 Shayne PETERSON 208 Rally4 Rally4 70 SACHA ALTHAUS Sacha ALTHAUS RENAULT RC4 Lisiane ZBINDEN Clio Rally4 Rally4 71 JEAN MARC GUILLON Jean Marc GUILLON PEUGEOT RC4 Guillaume FERRARI 208 Rally4 / R2 72 MARC DESSI Marc DESSI PEUGEOT RC4 Pamela DESSI 208 Rally4 / R2 73 JEAN PAUL PALMERO Jean Paul PALMERO PEUGEOT RC4 Mattia PASTORINO 208 Rally4 / R2 74 MARIJAN GRIEBEL Marijan GRIEBEL OPEL RC4 Alexander RATH Corsa Rally4 Rally4 75 ROBERTO DAPRÀ Roberto DAPRÀ FORD RC4 Luca GUGLIELMETTI Fiesta Rally4 76 STYVE JUIF Styve JUIF RENAULT RC4 Maxime BIEGALKE Clio RS Line Rally4 77 PIERRE TANCI Pierre TANCI RENAULT RC5 Sébastien MALET Clio RS Line Rally5 78 TIM VANPARIJS Tim VANPARIJS RENAULT RC5 Kurt HEYNDRICKX Clio RS Line Rally5 79 ANTHONY FOTIA Anthony FOTIA RENAULT RC5 Arnaud DUNAND Clio RS Line Rally5 80 GHJUVANNI ROSSI Ghjuvanni ROSSI RENAULT RC5 Maxime MARTINI Clio RS Line Rally5 81 LILIAN VIALLE Lilian VIALLE RENAULT RC5 Manuel GHIRARDELLO Clio RS Line Rally5 82 GILLES MICHELLIER Gilles MICHELLIER RENAULT RC5 Christophe RICHARD Clio RS Line Rally5 83 JAUFFREY MAGNAN BAYLE Jauffrey MAGNAN BAYLE RENAULT RC5 Kevin MARCHETTI Clio RS Line Rally5 84 TONY GIALLO Tony GIALLO CITROEN RC5 Denis GIALLO DS3 Rally5 / R1 85 ESTEBAN VALLÍN Esteban VALLÍN RENAULT RC5 Borja ODRIOZOLA Clio RS Line Rally5 86 JEAN-LUC MOREL Jean-Luc MOREL CITROEN RC5 Mireille TOTI DS3 Rally5 / R1 87 ERIC ROYERE Eric ROYERE RENAULT RC5 Gilbert DINI Clio RS Line Rally5