Loeb réécrit l'Histoire et s'impose sur le Rallye Monte-Carlo

Sébastien Loeb est increvable ! À 47 ans, le nonuple Champion du monde des Rallyes a fait, une fois de plus, étalage de tout son talent pour écrire une nouvelle page de l'Histoire de la discipline en devenant le premier vainqueur de la toute nouvelle ère hybride. Au terme d'un mano a mano somptueux entamé depuis jeudi soir face à son plus grand rival, Sébastien Ogier, l'Alsacien est sorti vainqueur de ce duel de titans pour s'offrir une 80e victoire en WRC (record) et un huitième Monte-Carlo (record égalé avec Ogier). Il devient également le plus vieux vainqueur dans la discipline (47 ans, 10 mois et 25 jours).

À ses côtés pour la première fois en Championnat du monde, Isabelle Galmiche s'est offert le plus beau des cadeaux pour ses 50 ans, qu'elle a fêtés en novembre dernier. Vingt-cinq ans après le succès de Fabrizia Pons, déjà sur la classique monégasque, la professeure de mathématiques est devenue la première femme à s'imposer en WRC depuis 1997, une autre époque !

Après avoir volontairement mis de côté la saison 2021 pour se consacrer pleinement à la nouvelle règlementation, M-Sport ne pouvait pas rêver meilleur résultat pour débuter l'ère hybride. Avec le soutien accru du géant américain Ford, l'équipe britannique a livré une copie presque parfaite avec sa nouvelle Puma Rally1. En plus de placer trois voitures dans le top 5 final, M-Sport a confirmé être redoutable pour les débuts des nouvelles règlementations, à l'image de ses victoires sur les Rallyes de Suède 2011 (première apparition des 1,6l turbo) et Monte-Carlo 2017 (WRC Plus). Seule la sortie de route (ES3) d'Adrien Fourmaux est venue noircir le tableau.

Engagé dans un programme partiel dont il a annoncé une prochaine mise à jour en février, Ogier est passé proche de l'exploit, celui d'ajouter un neuvième Monte-Carlo à son palmarès. Imperturbable tout au long du week-end et fin tacticien lorsque les conditions ont joué un rôle majeur sur la course, le Gapençais a finalement cédé son trône à une spéciale de l'arrivée à la suite d'une crevaison lui coûtant plus de 30 secondes. Il a toutefois donné le maximum jusqu'au dernier mètre, à l'image d'une pénalité de 10" anecdotique pour départ volé dans la dernière spéciale.

Spectateur privilégié de ce duel au sommet, Craig Breen a complété le podium et idéalement lancé sa saison. Derrière le pilote M-Sport, Kalle Rovanperä a eu du mal à trouver ses marques dans la nouvelle Yaris en début de week-end. Après quelques changements de réglages, le Finlandais a cependant mis le doigt sur de belles améliorations pour hausser le rythme, à l'image de sa victoire dans la Power Stage. Auteur de son premier meilleur temps en WRC, Gus Greensmith a également prouvé qu'il pourrait désormais jouer aux avant-postes.

Repoussé hors du top 5 après avoir accumulé les soucis de fiabilité tout au long du week-end, Thierry Neuville a souffert pour les débuts ratés de la i20 N Rally1. Seulement sixième et loin des objectifs qu'il s'était fixés, le Belge a cependant fait mieux que ses coéquipiers Ott Tänak et Oliver Solberg, tous deux contraints à l'abandon.

Scratchs de la journée

ES14 : S. Loeb

ES15 : T. Neuville

ES16 : S. Loeb

ES17 : K. Rovanperä

Power Stage

1. K. Rovanperä (5 pts)

2. E. Evans (4 pts)

3. T. Neuville (3 pts)

4. S. Loeb (2 pts)

5. S. Ogier (1 pt)

Rallye Monte-Carlo - Classement Final

Le classement complet sera disponible ici.