Il a fallu plus de 16 ans à M-Sport pour faire venir Sébastien Loeb

Sébastien Loeb rejoindra M-Sport la saison prochaine, afin de participer à la manche ouverture qu'est le Rallye de Monte-Carlo. Il pilotera une quatrième Ford Puma, engagée aux côtés de celles de Craig Breen, Gus Greensmith et Adrien Fourmaux. L'accord annoncé mardi ne concerne pour l'instant qu'une seule manche, mais d'autres pourraient être envisagées par la suite.

Accueillir le nonuple Champion du monde représente un moment éminemment important pour Malcolm Wilson, fondateur de l'équipe M-Sport, qui a révélé qu'il avait fait une première tentative pour l'engager en 2005. À l'époque, l'Alsacien n'avait qu'un seul titre en poche, celui qu'il avait remporté avec Citroën en 2004, et huit autres allaient suivre consécutivement avec la marque française.

"J'ai failli conclure un accord avec [Loeb] en 2005. Malheureusement, à l'époque, nous n'avons pas été en mesure de le faire", rappelle-t-il. "Cependant, avec l'introduction de la nouvelle réglementation Rally1 en 2022 et suite à des discussions avec Red Bull, nous avons tous deux contacté Seb pour voir s'il serait intéressé de venir essayer la nouvelle voiture. Il l'était, il l'a fait et maintenant nous sommes en mesure de dire qu'il rejoindra l'équipe l'année prochaine !"

"C'est fantastique de pouvoir faire venir un pilote aussi accompli chez M-Sport et je n'ai aucun doute quant au fait qu'il est toujours capable d'obtenir un résultat fantastique tout en étant un mentor pour nos autres pilotes. Il a peut-être fallu plus de 16 ans pour que cet accord devienne réalité, mais c'est formidable de le voir enfin se concrétiser !"

Richard Millener, team principal M-Sport, savoure lui aussi cette signature et l'opportunité de travailler avec Sébastien Loeb, alors qu'il a déjà fait l'expérience de travailler aux côtés de Sébastien Ogier lors des deux saisons du Français avec M-Sport en 2017 et 2018, avec deux titres à la clé.

"Je suis encore assez tôt dans ma carrière en rallye, mais j'ai été incroyablement chanceux de travailler avec des pilotes incroyables ces dernières années. Mais avoir la chance de travailler avec Seb Loeb, c'est quelque chose que je n'aurais jamais vraiment cru possible", admet Richard Millener. "Je sais que l'équipe et moi-même donnerons tout pour l'accueillir et lui donner les meilleures chances d'obtenir les meilleurs résultats."

