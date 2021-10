M-Sport : pas de surprise pour les places restantes en 2022

M-Sport a confirmé la semaine dernière la première partie de son line-up pour 2022, avec la signature d'un contrat de deux ans pour Craig Breen. L'arrivée de l'Irlandais laisse donc deux places à pourvoir au sein de l'équipe britannique qui compte bien être présente avec trois Ford Puma Rally1 l'an prochain.

M-Sport a été un acteur actif sur le marché des transferts cette saison, admettant qu'il a parlé à plusieurs pilotes, dont le nonuple Champion du monde Sébastien Loeb. Si plusieurs noms ont été évoqués, Millener a laissé entendre que ses pilotes actuels, Adrien Fourmaux et Gus Greensmith, seraient probablement conservés. L'étoile montante française, qui a un rôle important dans le développement de la Puma, devrait garder sa place, tandis que le Britannique semble être le favori pour rester dans l'équipe l'année prochaine.

"Nous faisons de bons progrès, pour être honnête, nous ne voulions pas nous précipiter et annoncer quelque chose, mais ce n'est pas le problème le plus difficile à résoudre quant à qui nous allons probablement finir par faire courir," a déclaré Millener. "Il n'y a pas d'urgence à faire quoi que ce soit et nous avons encore ces derniers rallyes sur l'asphalte pour voir où nous en sommes. Nous savons que la voiture est compétitive ici en Espagne et nous savons que les gars, Adrien et Gus, peuvent faire de bons résultats sur l'asphalte."

"Nous aimerions voir comment cela se passe et nous l'annoncerons en temps voulu, mais je ne pense pas qu'il y ait de chocs à venir. Il n'y a pas besoin de se presser pour faire quoi que ce soit d'officiel. Il y a certaines choses sur lesquelles nous travaillons en arrière-plan qui pourraient modifier ce que nous faisons ou comment nous le faisons. L'annonce viendra, mais pas tout de suite".

Greensmith a révélé avant le départ du Rallye d'Espagne que ses plans pour l'année prochaine étaient assurés, sans toutefois donner plus de précisions.

"En ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire", a-t-il déclaré. "Je sais ce que je fais, mais je suis juste plus concentré sur le fait de continuer à améliorer les choses que je peux cette année sur les deux prochaines courses, puis après Monza, je pourrai commencer à penser à l'année prochaine."

Le Rallye d'Espagne sera cependant le dernier du Britannique avec son copilote Chris Patterson. Une décision concernant son remplacement lors de la finale du Rallye de Monza le mois prochain sera prise en temps voulu.

Les discussions sur le retour de Loeb au point mort

M-Sport a également expliqué que la piste, menant à un éventuel retour de Loeb en WRC pour une saison partielle, n'a pas progressé. L'idée est apparue à la mi-saison au moment où des discussions entre les deux parties ont été confirmées. Cependant, si Millener a admis qu'il serait "formidable" d'aligner l'Alsacien l'an prochain, l'accent est mis pour l'instant sur Breen, Fourmaux et Greensmith.

"Il y a beaucoup d'obstacles pour faire quelque chose avec Seb et pour le moment nous ne sommes pas plus avancés pour pouvoir dire si quelque chose va se passer ou non", a ajouté le directeur de l'équipe britannique. "Ce serait formidable, mais pour l'instant, nous nous concentrons sur d'autres pistes et sur le tri de ce que nous faisons entre Adrien, Gus et Craig pour l'année prochaine. Évidemment, il y a un investissement substantiel pour que tout soit opérationnel l'année prochaine et nous devons d'abord mettre tout cela en place avant d'envisager autre chose."