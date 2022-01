M-Sport de plain-pied dans l'hybride après un "départ de rêve"

Charger le lecteur audio

L'équipe britannique a remporté sa première victoire en WRC depuis le Rallye de Grande-Bretagne 2018, Sébastien Loeb et sa copilote Isabelle Galmiche ayant réussi à tenir tête à Sébastien Ogier et Benjamin Veillas après une intense bataille de quatre jours sur les spéciales alpestres du Monte-Carlo.

Un rallye qui a également marqué les débuts réussis de la nouvelle Ford Puma Rally1, pour laquelle M-Sport a donné corps et âme au cours des 18 derniers mois, rendus difficiles par les effets de la collatéraux de la pandémie de COVID-19. Bien que le nouveau projet Rally1 hybride ait vu Ford s'impliquer à nouveau et augmenter son soutien, M-Sport reste une équipe semi privée qui affronte les teams officiels Toyota et Hyundai. Afin d'avoir les meilleures chances de se battre contre ses rivaux, M-Sport a choisi de recentrer la majorité de ses troupes sur 2022 et de mettre délibérément 2021 de côté.

"C'est un moment très, très spécial pour moi et toute l'équipe, je pense que vous pouvez voir la passion et l'émotion de tout le monde avec ce que nous avons traversé au cours des 18 derniers mois pour amener cette voiture là où elle est", a déclaré Malcolm Wilson à Motorsport.com. "J'ai toujours eu le sentiment, dès la première fois que j'ai vu la voiture fonctionner, que nous avions un véritable potentiel de victoire entre les mains, et je suis heureux de voir que cela se concrétise."

Pour parapher sa spectaculaire victoire, M-Sport a même placé trois de ses quatre Puma dans le top 5, avec Craig Breen (3e) et Gus Greensmith (5e), le Britannique ayant même signé son premier scratch en WRC. La seule ombre au tableau est finalement venue d'Adrien Fourmaux. Dans le bon rythme après la première étape (4e à 17"9 du leader), l'espoir français a pulvérisé sa Puma dans une très violente sortie de route (ES3) dont il est heureusement sorti indemne, tout comme son copilote Alexandre Coria.

"Je pense que ce qui est important pour moi, c'est que les quatre pilotes ont été très rapides et bien sûr, Sébastien [Loeb] nous a rejoints et il a remporté la victoire. Tout d'abord, prendre la tête au milieu de la première journée a été un moment très émouvant, mais repartir avec la victoire... Que puis-je dire ?"

"C'est un départ de rêve, Craig [Breen] a fait le travail que je voulais qu'il fasse, c'est avec lui que nous cherchons à remporter le championnat, donc repartir d'ici avec de bons points est vital", a-t-il poursuivi. "Gus [Greensmith] a obtenu son premier meilleur temps et Adrien [Fourmaux], avant qu'il ne commette sa grosse erreur, a été très, très compétitif aussi, donc avoir les quatre pilotes très performants dans la voiture vous dit à quel point elle est rapide."

Admettant que l'année dernière a été la période la plus difficile de l'histoire de l'équipe sur le plan économique, Malcolm Wilson a rendu hommage à tout son personnel impliqué de près ou de loin dans cette victoire.

"Je viens de traverser la période la plus difficile de ma vie professionnelle et je ne m'attendais pas à arriver à 65 ans et à être dans la situation dans laquelle nous sommes, avec la situation du Covid et de devoir licencier une centaine de personnes", a-t-il expliqué.

"Cette victoire est due à ces personnes et ce sont elles qui méritent le crédit pour l'effort et l'engagement qu'elles ont mis tout au long de cette période difficile à cause du Covid et de toutes les autres choses que le Brexit nous a fait subir. Cela a été la période la plus difficile mais aussi la plus stimulante pour tous les membres du personnel."