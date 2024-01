Neuville fait le break face à Ogier avant le Turini !

Le départ était matinal pour le dimanche décisif de ce Rallye Monte-Carlo, dès 7 heures pour un troisième passage dans la spéciale de 18,31 km entre La Bréole et Selonnet. Les conditions étaient loin d'être les meilleures, avec des zones verglacées dans la nuit des Alpes-de-Haute-Provence.

L'un des enjeux du jour est de valider les points provisoirement assurés par le top 10 samedi soir, compte tenu du nouveau système, mais également d'aller chercher ceux dévolus aux sept plus rapides de la journée. Mais tous les regards sont évidemment tournés vers le duel très serré que se livrent Thierry Neuville et Sébastien Ogier en tête du classement général.

Déjà impressionnant la veille, le pilote belge s'est levé du bon pied, d'un pied lourd peut-on même dire ! Clairement à l'aise au volant de la Hyundai, il a tenté de conforter son avance dès l'ES15, ce qu'il est parvenu à faire en prenant 4"7 supplémentaires à Sébastien Ogier pour porter son avance au général à 8 secondes. "C'était une grosse attaque, j'ai été un peu plus prudent vers la fin mais je suis content de mon chrono", a confié Thierry Neuville en serrant le poing à l'arrivée.

L'ES16, passage unique ce week-end entre Digne-les-Bains et Chaudon-Norante, s'est déroulée une fois le jour parfaitement levé, sur un terrain plus appréciable pour les concurrents malgré un début de parcours gelé par endroits. Ce tronçon n'a pas inversé la dynamique observée, au contraire, puisque Thierry Neuville a confirmé son emprise, avec un nouveau scratch décroché pour deux dixièmes devant Elfyn Evans. Le pilote Hyundai a pris 5"5 de plus à Sébastien Ogier, relégué à 13"5 au classement général.

Il faudra attendre la mi-journée pour connaître l'issue de ce Rallye Monte-Carlo, avec une montée décisive du col de Turini en guise de Power Stage. Cette ultime spéciale, longue de 14,8 km, débutera à 12h15. Sébastien Ogier, lui, s'estime d'ores et déjà battu sauf rebondissement : "Je ne prends pas de risques inconsidérés, ça n'en vaut plus vraiment la peine".

Scratchs du dimanche matin

ES15 La Bréole / Selonnet 3 18,31 km Thierry Neuville ES16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 19,01 km Thierry Neuville

Classement après l'ES16