Neuville et Ogier engagent un bras de fer haletant au Monte-Carlo !

Sans doute Sébastien Ogier a-t-il ruminé un petit moment les 18 secondes perdues d'entrée samedi matin sur le Rallye Monte-Carlo. La faute à des notes "trop prudentes" quant à l'état de la route dans l'ES9. Cela dit, c'est aussi à la capacité de réaction que l'on reconnaît les grands champions. Et nul n'ignore que le Français en est un.

Sur les routes de son enfance, l'octuple Champion du monde a renfilé le bleu de chauffe et a débuté la deuxième boucle pied au plancher. Sur des routes asséchées mais de plus en plus sales, l'après-midi s'est transformé en duel entre le pilote Toyota et Thierry Neuville, leader de l'épreuve depuis la mi-journée.

Dans l'ES12, c'est Grégoire Munster qui s'est fait piéger dans un virage serré à gauche. Le pilote M-Sport a perdu le contrôle à faible vitesse mais n'a pas pu dégager sa Ford Puma des barrières, mettant fin prématurément à sa journée.

Puis les gros bras sont passés, avec un Thierry Neuville certes à l'attaque, mais impuissant face à un Sébastien Ogier qui lui a repris d'un coup 5"5. Cette spéciale a, dans le même temps, sonné le glas des espoirs d'Elfyn Evans, relégué à 16"9.

Une fois sur l'ES13, c'est un scénario similaire qui s'est produit et, là encore, c'est Sébastien Ogier qui en est sorti vainqueur. Auteur du scratch avec 3 secondes d'avance sur Thierry Neuville, il a pris pour la toute première fois du week-end les commandes du Rallye Monte-Carlo... pour 8 dixièmes !

Sébastien Ogier a signé son 700e scratch en WRC.

Une victoire de spéciale symbolique aussi, puisqu'il s'agissait de la 700e de sa carrière en WRC, soit une de plus désormais que Juha Kankkunen. Le devancent encore au panthéon Sébastien Loeb et ses 935 scratchs mais aussi Markku Alén (834) et Carlos Sainz (757).

Le dénouement de cette avant-dernière journée avait pour terrain de jeu une ES12 de plus de 21 km sur une route se dégradant sans cesse au fil des minutes et au crépuscule. Un dernier acte dans lequel Thierry Neuville a répondu en allant chercher la limite partout où il le pouvait et en frappant fort à son tour. Verdict : 4"1 reprises à Sébastien Ogier, pourtant pas en reste.

Le Belge, qui a "pris du plaisir au volant" de sa Hyundai et a décrit "un excellent feeling", est donc l'homme fort de la journée et subtilise les commandes du classement général à Sébastien Ogier, devancé de 3"3. "On devra essayer d'en faire plus demain", constate le pilote Toyota. Troisième, Elfyn Evans pointe maintenant à 34"9.

Tout reste à faire pour la victoire finale sur ce Rallye Monte-Carlo, mais une première étape importante est franchie compte tenu de l'application du nouveau barème de points. S'ils sont à l'arrivée dimanche midi, les dix premiers à ce stade empocheront la distribution faite ainsi : 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1.

Scratchs du samedi après-midi

ES12 Esparron / Oze 2 18,79 km Sébastien Ogier ES13 Les Nonières / Chichilianne 2 20,04 km Sébastien Ogier ES14 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 21,37 km Thierry Neuville

Classement après l'ES14