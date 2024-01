Ogier fustige le nouveau barème WRC : "Ces règles n'ont aucun sens"

Engagé dans un programme partiel, Sébastien Ogier n'est pas le plus concerné des pilotes de rallye par le nouveau barème de points instauré cette année en WRC. Néanmoins, l'octuple Champion du monde a un avis très tranché sur cette nouveauté, mise en place par la FIA dans l'espoir de redonner de l'intérêt aux épreuves, et plus particulièrement à la journée du dimanche.

À partir de ce week-end sur le Rallye Monte-Carlo, des points seront attribués en fonction du classement du samedi soir, puis d'autres en fonction du classement du dimanche, à la condition bien entendu d'être à l'arrivée. Ainsi s'appliquera un barème 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 pour les dix premiers à la veille de la dernière journée, puis seront distribués 7-6-5-4-3-2-1 aux sept pilotes les plus rapides le dimanche. Le bonus pour les cinq plus rapides de la Power Stage demeure quant à lui en vigueur.

"Je ne me soucie pas trop des points, l'objectif clair pour moi est davantage la victoire au général, c'est sûr", explique Sébastien Ogier avant de s'élancer, jeudi soir, à la conquête d'une dixième victoire historique sur le Monte-Carlo. "Quoi qu'il en soit, on l'a dit, ces règles n'ont aucun sens. Je ne comprends pas. J'espère me tromper mais jusqu'à présent, je ne vois que des inconvénients dans ce changement de système."

Interrogé sur le changement que ce nouveau système induit en vue du dimanche, Sébastien Ogier admet que "ça peut" être le cas, mais que c'est tout de même "une erreur".

"On dévalorise complètement la victoire, on rend ça complexe et personne ne comprendra vraiment au sein du grand public, à moins d'être un fan absolu de rallye", avance-t-il. "Les autres se diront : 'Quoi ? Ce gars a terminé premier mais n'a pas inscrit le maximum de points, comment c'est possible ?' Et ça arrivera à un moment ou un autre."

"De plus, on évite la stratégie du dimanche mais on peut en créer une beaucoup plus importante en amont. Car si quelqu'un a un problème au début du rallye, ensuite il ne va pas rouler à la limite et il va économiser ses pneus tout le week-end pour attaquer sur 50 km le dimanche. Et il aura 12 points, alors que celui qui a travaillé comme un fou tout le week-end peut n'en avoir que 18 le dimanche soir. Ce n'est pas logique du tout."

"À un moment donné, j'ai fait une recommandation sur peut-être le fait de donner un point par spéciale. Pourquoi pas ? Ça force tout le monde à aller chercher un point. Mais pas comme ça."

Propos recueillis par Tom Howard