La deuxième chance d'Adrien Fourmaux, devenu "un pilote différent"

Deux ans après une campagne en WRC qui avait mal tourné et s'était même achevée prématurément, Adrien Fourmaux est de retour parmi l'élite du WRC. Il prendra jeudi soir le départ du Rallye Monte-Carlo au volant d'une Ford Puma M-Sport qu'il connaît particulièrement bien, pour avoir largement participé à son développement, et au sein d'une équipe qui ne l'a jamais lâché.

Contrainte de changer de politique après le départ d'Ott Tänak, mais aussi pour d'évidentes raisons financières, la structure de Malcolm Wilson a fait le choix de la jeunesse pour 2024. À 28 ans, Adrien Fourmaux a une deuxième chance qui s'offre à lui sur la scène mondiale, aux côtés d'un Grégoire Munster lui aussi fraîchement titularisé. Et si le Français a convaincu, c'est parce qu'il a su se remettre en question mais aussi se reconstruire en repassant par le Rally2 en 2023, tout en décrochant le titre dans le championnat britannique.

"Je pense que l'on a montré l'an dernier que l'on avait beaucoup progressé avec Alex [Coria, son copilote], et dans notre gestion des rallyes, ainsi que beaucoup d'autres choses", explique Adrien Fourmaux à Motorsport.com. "On a plus d'expérience car on a fait 16 rallyes l'an dernier et on a obtenu de très bons résultats. J'ai maintenant hâte de revenir en Rally1 et j'espère refaire ce que l'on a fait en 2023 avec cette voiture."

Il est beaucoup plus fort mentalement, il a une meilleure régularité dans le pilotage.

Titulaire début 2022, Adrien Fourmaux avait multiplié les accidents et perdu peu à peu confiance, jusqu'à ne plus être au départ des dernières manches de la saison. Chez M-Sport, on a vu le Nordiste faire sa mue pour regagner sa place, et c'est avec un autre regard sur lui que va débuter la campagne 2024.

"Oui, 2022 a été une année difficile pour Adrien", ne cache pas Richard Millener, directeur de l'équipe, auprès de Motorsport.com. "Il y a eu quelques erreurs. C'était une saison difficile pour l'équipe aussi et Malcolm a choisi de renvoyer Adrien en Rally2. Ça avait fonctionné par le passé, et je dirais même que ça a fonctionné de nouveau l'an dernier. On a vu Adrien évoluer et il est beaucoup plus fort mentalement, il a une meilleure régularité dans le pilotage, il est vraiment doué pour se contrôler et savoir quand il faut attaquer et quand il faut ralentir."

"Après le Rallye du Japon [2023], il n'a malheureusement eu que deux journées d'essais avant le Monte-Carlo, ce qui est très peu, et on doit donc le laisser se remettre dans le bain. C'est clairement un pilote différent, et remporter le titre britannique était aussi quelque chose de particulier. Avoir un titre à son actif est un bon moyen de se retrouver dans une attitude mentalement positive, et j'espère que ça se traduira par de bons résultats."

Pour 2024, M-Sport a déjà prévenu que le développement de la Ford Puma se poursuivrait. Parallèlement, l'équipe sait qu'elle doit revoir ses objectifs à la baisse compte tenu de son jeune et peu expérimenté line-up.

"On doit être réalistes car on a deux jeunes pilotes dans la voiture", prévient Richard Millener. "Je ne pense pas que l'on ferait notre travail correctement si on disait que l'on ne vise pas le podium. Adrien veut être là [en Rally1] et il s'est battu pour ça tout au long de l'année dernière. Il a des arguments à faire valoir et on a hâte de voir comment il va se comporter."

"Mais on doit aussi être raisonnables et penser à la régularité des résultats cette année, car tout le monde ne fait pas une saison complète. Cela nous donne une occasion de créer des surprises et d'obtenir des résultats constants pour être bien placés au championnat, ce qui est essentiel."

Propos recueillis par Tom Howard