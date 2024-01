Elfyn Evans ouvre le Monte-Carlo avec autorité !

C'est parti pour la saison 2024 du WRC et, comme le veut la tradition, c'est de nuit qu'a débuté jeudi soir le Rallye Monte-Carlo. La première spéciale, entre Thoard et Saint-Geniez, était longue d'une vingtaine de kilomètres et s'est disputée sur un tarmac intégralement sec, avec des portions parfois très techniques.

Pour ce premier acte, les pilotes Hyundai ont fait le choix de monter un pneu supersoft, ce qui a joué un rôle important, mais peut-être pas autant que la position sur la route. Celle-ci représentait un avantage pour les premiers à passer, à commencer par Elfyn Evans, compte tenu des projections accumulées au fur et à mesure des prises de corde.

"Le premier a un gros avantage", a d'ailleurs confirmé au micro de Canal+ Sébastien Ogier, qui a lâché près de 10 secondes sur le scratch. Un temps référence établi par Elfyn Evans avec 5"2 d'avance sur Ott Tänak et 8"3 sur Thierry Neuville, avant de s'attaquer à la deuxième spéciale, la plus longue de cette 92e édition : 25,19 km entre Bayons et Bréziers.

Retardée d'un gros quart d'heure en raison de secours mobilisés auprès d'un spectateur, cette ES2 aura offert les images spectaculaires dont le Monte-Carlo a le secret, avec de la foule et des fumigènes dans certains lacets. Digne d'un Tour de France ! Côté tarmac, il y avait davantage d'humidité et de petits pièges à éviter à certains endroits, et toujours la même saleté projetée passage après passage. Elfyn Evans a ainsi décrit "des conditions très mixtes".

Bien qu'incertain quant au niveau qu'il avait proposé, le pilote Toyota est bien celui qui a marqué de son empreinte cette soirée d'ouverture, puisqu'il a enfoncé le clou dans cette deuxième spéciale. D'autant que Thierry Neuville a rencontré un souci technique sur sa Hyundai, qu'il n'a pas voulu détailler, ce dont s'est également plaint Ott Tänak en décrivant des ennuis avec sa pédale d'accélérateur. Sur la troisième i20, Andreas Mikkelsen a quant à lui déploré des problèmes de cartographie, mais également une difficulté assumée à se remettre dans le rythme du Rally1.

De son côté, Sébastien Ogier a laissé filer 11"8 supplémentaires, en ayant chaussé un pneu supersoft, et c'est ainsi qu'Elfyn Evans et ses quatre pneus tendres s'installe en patron du rallye à la veille de la première journée complète. Le Gallois possède ce soir une avance de 15"1 sur Thierry Neuville et de 21"6 sur Sébastien Ogier.

Pour son grand retour en Rally1, Adrien Fourmaux a livré une partition solide est prometteuse, qui le place à la 5e position au classement général, à 39 secondes du leader.

Scratchs du jeudi soir

ES1 Thoard / Saint-Geniez 21,01 km Elfyn Evans ES2 Bayons / Bréziers 25,19 km Elfyn Evans

Classement après l'ES2