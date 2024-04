Neuville domine la matinée, Evans et Ogier résistent

Après des reconnaissances troublées par la neige et avant un samedi que l'on annonce très pluvieux, la première journée a débuté sous un franc soleil en Croatie. Mais sur les quatre spéciales au programme ce matin, certaines se sont déroulées sur un terrain assez gras, à l'image de la première, également la plus longue du rallye, et des deux dernières, où de la neige restait présente au bord de certaines portions.

Premier sur la route, Thierry Neuville était celui qui bénéficiait des conditions les plus favorables et le leader du championnat en a tiré profit, en remportant trois des quatre spéciales tout en assurant que ses sensations n'étaient pas les meilleures sur un asphalte glissant.

"Il faut que je sois très doux et propre, c'est impossible d'attaquer, sinon ça ne fonctionne pas", a expliqué Neuville. "J’aimerais être un peu plus rapide mais c’est comme ça, les conditions sont difficiles."

Elfyn Evans a été le plus proche rival du Belge, et même le seul à le devancer dans la deuxième spéciale du jour. Le pilote Toyota accuse un retard de 8"6 à la mi-journée. Sixième sur la route, son coéquipier Sébastien Ogier redoutait un asphalte sali par le passage des premiers pilotes et malgré le beau temps, il a légèrement payé ces conditions défavorables.

Le Français est néanmoins le troisième homme au classement, à 21"5. L'essentiel de son retard s'est fait dans la première spéciale, avec une crevaison lente à l'avant droit, avant un tout-droit sans grande conséquence dans la deuxième.

Ott Tänak a eu du mal à tenir le rythme des leaders et pointe à près de 40 secondes, juste devant Adrien Fourmaux. Ce dernier, qui vise un troisième podium consécutif ce week-end, s'est dit gêné par la poussière sur la route. Takamoto Katsuta, Andreas Mikkelsen, qui a payé un tout-droit dans la première spéciale, et Grégoire Munster sont quant à eux distancés.

Les pilotes vont disputer les quatre mêmes spéciales dans l'après-midi, mais elles se tiendront dans l'ordre inverse et se concluront donc par le long chrono de 23,63 km.

Scratchs du vendredi matin

ES1 Krašić - Sošice 1 23,63 km T. Neuville ES2 Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 9,48 km E. Evans ES3 Ravna Gora - Skrad 1 10,13 km T. Neuville ES4 Platak 1 16,63 km T. Neuville

Rallye de Croatie - Classement après l'ES4