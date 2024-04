Neuville et Evans à égalité, Ogier en embuscade !

Les pilotes ont emprunté les mêmes spéciales que dans la matinée, organisées dans l'ordre inverse, et ont fait face à des conditions plus difficiles cet après-midi en Croatie. Le soleil a laissé sa place à un ciel nuageux et de la neige fondue est même tombée dans la première spéciale de la boucle, gênant surtout les derniers concurrents WRC au départ, comme Sébastien Ogier. La route était également dans un état dégradé, la soixantaine de concurrents ayant ramené de la poussière et des graviers sur la trajectoire lors des premiers passages.

Leader à la mi-journée et vainqueur du premier chrono de l'après-midi, Thierry Neuville en a fait les frais dans la deuxième spéciale au programme, avec une crevaison à l'avant-droit. Le Belge n'a pas eu à s'arrêter mais il a perdu du temps et son avance sur Elfyn Evans est passée de 10"01 à 0"01 ! En manque de confiance dans la spéciale suivante, Neuville a perdu la tête du rallye au profit d'Evans, pour 1"6.

La plus longue spéciale du rallye concluait la journée et Neuville a été plus rapide qu'Evans de 1"6... ce qui signifie que les deux hommes finissent la journée à égalité, mais Neuville apparaît classé devant pour quelques centièmes.

Troisième tout au long de la journée, Sébastien Ogier a sorti la grosse attaque dans l'après-midi, frôlant même la sortie de route dans la deuxième spéciale de la boucle, avant de s'offrir son 701e et son 702e scratchs en WRC dans les suivantes. Le Français reste ainsi totalement dans la lutte pour la victoire puisqu'il est revenu à 6"6 des deux premiers, en leur reprenant près de dix secondes dans la dernière spéciale du jour. "Demain, ça pourrait être un autre rallye qui commence au vu de la météo, ça pourrait être beaucoup plus lent, beaucoup plus glissant et encore plus piégeux," a commenté Ogier.

La lutte devrait en effet être très ouverte pour la première place samedi puisque l'on attend de fortes averses, qui pourraient rendre les routes très glissantes.

Ott Tänak est distancé à la quatrième place, avec une dizaine de secondes d'avance sur Adrien Fourmaux. Takamoto Katsuta occupe la sixième place devant Andreas Mikkelsen, qui a perdu du temps tout au long de la journée, et Grégoire Munster.

Scratchs du vendredi après-midi

ES5 Platak 2 16,63 km T. Neuville ES6 Ravna Gora - Skrad 2 10,13 km E. Evans ES7 Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 9,48 km S.Ogier ES8 Krašić - Sošice 2 23,63 km S.Ogier

Rallye de Croatie - Classement après l'ES8