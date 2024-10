Neuville vise la régularité alors que le titre WRC se rapproche

Alors qu'il peut être titré au Rallye d'Europe centrale ce week-end, Thierry Neuville assure que sa première préoccupation sera d'être "régulier".

Le Belge aborde l'avant-dernière épreuve de la saison, qui se tiendra en République tchèque, en Autriche et en Allemagne, en tête du classement pilotes du WRC avec 29 points d'avance sur son plus proche rival et équipier, Ott Tänak. S'il parvient à quitter le rallye avec plus de 30 points d'avance sur son dauphin, alors il sera assuré d'être sacré champion avant le Rallye du Japon, le mois prochain.

La position d'ouvreur sera cette fois un avantage pour Neuville lors d'une épreuve qui se déroulera sur asphalte. Toutefois, il ne veut pas se laisser happer par l'enjeu et tient à insister sur l'importance de la constance.

"L'année dernière, nous avons remporté une belle victoire lors du tout premier Rallye d'Europe centrale. Nous savons que nous sommes généralement performants sur asphalte et gagner en Allemagne était super cool pour toute l'équipe", a déclaré Neuville. "Malgré des conditions difficiles, nous avons réalisé une bonne performance."

Thierry Neuville se rapproche du titre mondial. Photo de: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"Mais en raison des changements de spéciales, nous avons besoin de travailler sur la vidéo, nous allons donc l'étudier autant que possible pour bien appréhender les nouvelles zones. L'objectif principal est de gérer notre championnat afin de prendre le plus de points possible. Bien sûr, nous aimerions décrocher le titre, mais notre objectif premier sera de rester régulier."

Côté constructeurs, le Rallye du Chili a vu Toyota revenir à 17 unités de Hyundai et l'objectif sera donc de maintenir la tête du classement. "Nous devons conserver notre avance dans les trois championnats, et une performance sans faille au Rallye d'Europe centrale est essentielle pour pouvoir les remporter", a déclaré Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai.

"Thierry a gagné cette épreuve l'année dernière, et nous savons à quel point il est performant sur asphalte, donc tout est possible ce week-end. En plus de la lutte pour les titres pilotes et copilotes, nous avons également la lutte pour le titre constructeurs, et nous avons trois équipages solides qui se battent également pour ça. Nous voulons quitter le Rallye d'Europe centrale en ayant tiré parti de nos positions sur la route et en ayant optimisé le week-end, ce que nous n'avons pas pu faire au Chili."

Avec Tom Howard